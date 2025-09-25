Солнечные панели спасли украинский город: теперь ему не страшны блэкауты (фото)

В городе Черткове Тернопольской области запустили три солнечные электростанции, которые обеспечивают бесперебойную работу водоканала. Для региона это первый проект, направленный на поддержку критической инфраструктуры возобновляемой энергией.

В условиях систематических атак на энергосистему на помощь все чаще приходит солнечная энергия. В отличие от крупных традиционных мощностей, локальные СЭС сложнее уничтожить, и они обеспечивают энергией критически важные объекты, пишет Nefco.

Три солнечные электростанции общей мощностью 340 кВт установлены на двух водозаборных станциях и очистных сооружениях города. Они покрывают около 20% потребностей водоканала в электроэнергии. Это помогает обеспечить надежную подачу воды для 30 000 жителей города, включая более 2700 переселенцев.

Проект был реализован при финансовой поддержке международных партнеров: €460 000 предоставило Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и окружающей среде (E5P), а €54 960 — Швеция.

Официальное открытие солнечных электростанций в Черткове

Почему это важно

Помимо энергетической поддержки, проект имеет и экономический эффект. С ним город будет экономить около 70 тысяч евро в год на счетах за электричество, а выбросы CO₂ сократятся на 300 тонн. Кроме того, система предусматривает использование тарифа "активный потребитель", что позволяет продавать излишки энергии в общую сеть.

"Этот проект демонстрирует, как водоканал может быть преобразован в более устойчивый, экологичный и современный объект. Результаты выходят за рамки повышения энергетической безопасности в военное время", — комментирует Виктор Гордиенко, руководитель водоканала Черткова.

Успех инициативы в Черткове — это пример для других украинских городов. Солнечные панели могут обеспечить энергией не только водоканалы, но и больницы, школы и другие жизненно важные учреждения, делая их устойчивее к атакам на центральную энергосистему.

