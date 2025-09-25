Сонячні панелі врятували українське місто: тепер йому не страшні блекаути (фото)

У місті Чорткові Тернопільської області запустили три сонячні електростанції, які забезпечують безперебійну роботу водоканалу. Для регіону це перший проєкт, спрямований на підтримку критичної інфраструктури відновлюваною енергією.

В умовах систематичних атак на енергосистему на допомогу все частіше приходить сонячна енергія. На відміну від великих традиційних потужностей, локальні СЕС складніше знищити, і вони забезпечують енергією критично важливі об'єкти, пише Nefco.

Три сонячні електростанції загальною потужністю 340 кВт встановлено на двох водозабірних станціях та очисних спорудах міста. Вони покривають близько 20% потреб водоканалу в електроенергії. Це допомагає забезпечити надійну подачу води для 30 000 жителів міста, включно з понад 2700 переселенців.

Проєкт було реалізовано за фінансової підтримки міжнародних партнерів: €460 000 надало Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля (E5P), а €54 960 — Швеція.

Офіційне відкриття сонячних електростанцій у Чорткові

Чому це важливо

Крім енергетичної підтримки, проєкт має й економічний ефект. З ним місто заощаджуватиме близько 70 тисяч євро на рік на рахунках за електрику, а викиди CO₂ скоротяться на 300 тонн. Крім того, система передбачає використання тарифу "активний споживач", що дає змогу продавати надлишки енергії в загальну мережу.

"Цей проєкт демонструє, як водоканал може бути перетворений на більш стійкий, екологічний і сучасний об'єкт. Результати виходять за рамки підвищення енергетичної безпеки у воєнний час", — коментує Віктор Гордієнко, керівник водоканалу Чорткова.

Успіх ініціативи в Чорткові — це приклад для інших українських міст. Сонячні панелі можуть забезпечити енергією не тільки водоканали, а й лікарні, школи та інші життєво важливі установи, роблячи їх стійкішими до атак на центральну енергосистему.

