Самый мощный чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 уже тут: какие смартфоны его получат (фото)

Qualcomm показала передовой процессор для Android-смартфонов — Snapdragon 8 Elite Gen 5. По заявлению бренда, это "самый быстрый мобильный чипсет в мире".

Именно он станет основой лучших Android-флагманов конца 2025 и начала 2026 года. Новая SoC базируется на улучшенной архитектуре CPU Oryon третьего поколения, пишет GSMArena.

Что улучшили

Производительность ЦП выросла на 20%, а энергоэффективность — на 35%, если сравнивать с предшественником. Процессор имеет восьмиядерную конфигурацию 2+6: два сверхмощных ядра с частотой до 4,6 ГГц и шесть производительных ядер с частотой до 3,62 ГГц. Это должно обеспечить высочайшую скорость в самых требовательных задачах.

Графическую подсистему Adreno тоже "прокачали". Ее быстродействие повысили на 23%, энергоэффективность — на 20%, а обработку трассировки лучей ускорили на 25%. По данным Qualcomm, общая энергоэффективность чипа увеличилась на 16%, что эквивалентно 1 часу и 48 минутам дополнительного времени в играх.

Главные особенности Snapdragon 8 Elite Gen 5 Фото: qualcomm

Не забыли и про искусственный интеллект. Snapdragon 8 Elite Gen 5 получил ускоренный на 37% нейронный модуль Hexagon NPU и обновленный компонент Qualcomm Sensing Hub. Вместе эти апгрейды обеспечат плавную работу агентных ИИ-ассистентов, которые смогут автоматизировать действия на устройстве и понимать запросы пользователя, не требуя удаленных вычислений в облаке.

За обработку изображений с камеры отвечает ISP-сопроцессор Spectra AI с тремя 20-битными ИИ-модулями. Его главное нововведение — поддержка кодека Advanced Professional Video (APV), что чип делает первым в мире мобильным процессором с такой возможностью.

Какие смартфоны получат новинку

Первые гаджеты на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 появятся на рынке уже в ближайшие недели. Все ведущие бренды готовят устройства с новым чипсетом, включая Vivo, iQOO, Oppo, Realme, OnePlus, Honor, ZTE, Nubia, RedMagic, Xiaomi, Asus, Sony и Samsung.

Раньше Фокус писал, что флагман Samsung разочарует покупателей из-за одной особенности. По предварительным слухам, компания может отказаться от топовых чипов Qualcomm Snapdragon в своей лучшей модели, установив вместо них свой процессор Exynos.