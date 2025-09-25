Найпотужніший чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 уже тут: які смартфони його отримають (фото)

Qualcomm показала передовий процесор для Android-смартфонів — Snapdragon 8 Elite Gen 5. За заявою бренду, це "найшвидший мобільний чипсет у світі".

Саме він стане основою найкращих Android-флагманів кінця 2025 і початку 2026 року. Нова SoC базується на поліпшеній архітектурі CPU Oryon третього покоління, пише GSMArena.

Що покращили

Продуктивність ЦП зросла на 20%, а енергоефективність — на 35%, якщо порівнювати з попередником. Процесор має восьмиядерну конфігурацію 2+6: два надпотужних ядра з частотою до 4,6 ГГц і шість продуктивних ядер з частотою до 3,62 ГГц. Це має забезпечити найвищу швидкість у найвимогливіших завданнях.

Графічну підсистему Adreno теж "прокачали". Її швидкодію підвищили на 23%, енергоефективність — на 20%, а обробку трасування променів прискорили на 25%. За даними Qualcomm, загальна енергоефективність чипа збільшилася на 16%, що еквівалентно 1 годині і 48 хвилинам додаткового часу в іграх.

Головні особливості Snapdragon 8 Elite Gen 5

Не забули і про штучний інтелект. Snapdragon 8 Elite Gen 5 отримав прискорений на 37% нейронний модуль Hexagon NPU і оновлений компонент Qualcomm Sensing Hub. Разом ці апгрейди забезпечать плавну роботу агентних ШІ-асистентів, які зможуть автоматизувати дії на пристрої і розуміти запити користувача, не вимагаючи віддалених обчислень у хмарі.

За обробку зображень з камери відповідає ISP-співпроцесор Spectra AI з трьома 20-бітними ШІ-модулями. Його головне нововведення — підтримка кодека Advanced Professional Video (APV), що чіп робить першим у світі мобільним процесором із такою можливістю.

Які смартфони отримають новинку

Перші гаджети на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5 з'являться на ринку вже найближчими тижнями. Усі провідні бренди готують пристрої з новим чипсетом, включно з Vivo, iQOO, Oppo, Realme, OnePlus, Honor, ZTE, Nubia, RedMagic, Xiaomi, Asus, Sony і Samsung.

Раніше Фокус писав, що флагман Samsung розчарує покупців через одну особливість. За попередніми чутками, компанія може відмовитися від топових чипів Qualcomm Snapdragon у своїй найкращій моделі, встановивши замість них свій процесор Exynos.