Эти аккумуляторы заменят литиевые: ученые показали "съедобный" и натуральный аналог

Создан необычный аккумулятор из натуральных компонентов, которые содержатся в человеческом теле. Теоретически, такую батарею можно даже съесть, а после использования она безопасно разлагается в природе.

Команда исследователей из Техасского университета A&M разработала аккумулятор на основе природных полимеров, который может стать экологичной заменой литий-ионным батареям. В его основе лежат рибофлавин (витамин B2) и аминокислота L-глютамин, пишет Tech Xplore.

Как это работает

Секрет в том, что эти вещества способны накапливать и отдавать электроны, подобно материалам в обычных АКБ. Рибофлавин отвечает за хранение энергии, а полипептидная цепь из аминокислоты — за структуру и способность к разложению.

В отличие от литий-ионных батарей, которые производятся из металлов и нефтехимических продуктов, а после эксплуатации превращаются в токсичные отходы, новый материал полностью состоит из возобновляемых биологических источников. Он разлагается под воздействием воды или ферментов без ущерба окружающей среде, решая проблему утилизации.

Тесты показали, что материал нетоксичен для живых клеток, что делает его идеальным кандидатом для применения в имплантируемых и носимых медицинских устройствах. При этом по своим электрохимическим характеристикам он не уступает синтетическим аналогам.

Что дальше

Технология пока находится на ранней стадии и ее производство обходится слишком дорого для коммерческого использования. Тем не менее это важный шаг вперед, приближающий внедрение экономики замкнутого цикла в энергетике. Вместо сырья, которое в итоге становится токсичным мусором, ученые стремятся создать альтернативы, поддающиеся переработке либо безопасному возращению в природу. По оценкам экспертов, до коммерциализации идеи может пройти 5-10 лет.

