Ці акумулятори замінять літієві: вчені показали "їстівний" і натуральний аналог

Створено незвичайний акумулятор із натуральних компонентів, які містяться в людському тілі. Теоретично, таку батарею можна навіть з'їсти, а після використання вона безпечно розкладається в природі.

Команда дослідників з Техаського університету A&M розробила акумулятор на основі природних полімерів, який може стати екологічною заміною літій-іонним батареям. У його основі лежать рибофлавін (вітамін B2) і амінокислота L-глютамін, пише Tech Xplore.

Як це працює

Секрет у тому, що ці речовини здатні накопичувати і віддавати електрони, подібно до матеріалів у звичайних АКБ. Рибофлавін відповідає за зберігання енергії, а поліпептидний ланцюг з амінокислоти — за структуру і здатність до розкладання.

На відміну від літій-іонних батарей, які виробляються з металів і нафтохімічних продуктів, а після експлуатації перетворюються на токсичні відходи, новий матеріал повністю складається з поновлюваних біологічних джерел. Він розкладається під впливом води або ферментів без шкоди навколишньому середовищу, вирішуючи проблему утилізації.

Тести показали, що матеріал нетоксичний для живих клітин, що робить його ідеальним кандидатом для застосування в медичних пристроях, які можна імплантувати та носити. При цьому за своїми електрохімічними характеристиками він не поступається синтетичним аналогам.

Що далі

Технологія поки що перебуває на ранній стадії і її виробництво обходиться занадто дорого для комерційного використання. Проте це важливий крок вперед, що наближає впровадження економіки замкнутого циклу в енергетиці. Замість сировини, яка в підсумку стає токсичним сміттям, вчені прагнуть створити альтернативи, що піддаються переробці або безпечному поверненню в природу. За оцінками експертів, до комерціалізації ідеї може пройти 5-10 років.

