Компьютер внутри клавиатуры: британская компания показала самый странный гаджет (видео)

Британский фонд Raspberry Pi выпустил компьютер, который встроен в механическую клавиатуру. В компании подчеркивают, что это не декоративная функция, а именно полноценный гаджет.

У новой модели Raspberry Pi 500 Plus есть даже слот M.2 для замены твердотельных накопителей, пишет androidauthority.com. Компания уже удивила пользователей, выпустив в 2020 году Raspberry Pi 400, – по сути это был первый официальный компьютер Raspberry Pi, расположенный внутри клавиатуры.

Но теперь Raspberry Pi решила пойти еще дальше: новое устройство получило RGB-подсветку клавиатуры, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленный SSD на 256 ГБ.

Raspberry Pi 500 Plus – это действительно большой шаг по сравнению с предшественником, ведь у того было всего 8 ГБ оперативной памяти. При этом новая модель оснащена тем же процессором, чтоб был и раньше, – четырехъядерным Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 ГГц.

Компьютер-клавиатура Raspberry Pi 500 Plus Фото: Raspberry Pi

Новая модель также сохранила прежние возможности ввода-вывода, такие как Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, слот для карт памяти microSD, три полноразмерных порта USB (два USB 3.0 и один USB 2.0), порт Gigabit Ethernet, два порта micro-HDMI и два выхода на дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц.

Также сообщалось, что компьютеры на Windows можно взломать за 40 секунд при помощи копеечного гаджета. Для перехвата информации оказалось достаточно одноплатного гаджета Raspberry Pi Pico, который стоит всего 5 долларов.