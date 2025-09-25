Комп'ютер усередині клавіатури: британська компанія показала найдивніший гаджет (відео)

Британський фонд Raspberry Pi випустив комп'ютер, який вбудований у механічну клавіатуру. У компанії підкреслюють, що це не декоративна функція, а саме повноцінний гаджет.

Related video

У нової моделі Raspberry Pi 500 Plus є навіть слот M.2 для заміни твердотільних накопичувачів, пише androidauthority.com. Компанія вже здивувала користувачів, випустивши 2020 року Raspberry Pi 400, — по суті це був перший офіційний комп'ютер Raspberry Pi, розташований усередині клавіатури.

Але тепер Raspberry Pi вирішила піти ще далі: новий пристрій отримав RGB-підсвічування клавіатури, 16 ГБ оперативної пам'яті і встановлений SSD на 256 ГБ.

Raspberry Pi 500 Plus — це справді великий крок порівняно з попередником, адже той мав лише 8 ГБ оперативної пам'яті. При цьому нова модель оснащена тим самим процесором, щоб був і раніше, — чотирьохядерним Cortex-A76 з тактовою частотою 2,4 ГГц.

Комп'ютер-клавіатура Raspberry Pi 500 Plus Фото: Raspberry Pi

Нова модель також зберегла колишні можливості введення-виведення, як-от Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, слот для карт пам'яті microSD, три повнорозмірні порти USB (два USB 3.0 і один USB 2.0), порт Gigabit Ethernet, два порти micro-HDMI і два виходи на дисплей із роздільною здатністю 4K і частотою оновлення 60 Гц.

Раніше стало відомо, як штучний інтелект інтегрують у європейський винищувач FCAS. Йшлося якраз про те, що нову систему можна запустити на Raspberry Pi і вона займе менше гігабайта.

Також повідомлялося, що комп'ютери на Windows можна зламати за 40 секунд за допомогою копійчаного гаджета. Для перехоплення інформації виявилося достатньо одноплатного гаджета Raspberry Pi Pico, який коштує всього 5 доларів.