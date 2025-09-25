Тест на прочность Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 17 Pro Max выявил неожиданного лидера (видео)

Новый iPhone 17 Pro Max сравнили с титановым Galaxy S25 Ultra в тщательном дроп-тесте. Результат оказался неоднозначным: оба флагмана показали себя достойно, но у каждого нашлись свои слабые места.

Автор YouTube-канала PhoneBuff провел серию тестов, чтобы выяснить, какой из смартфонов лучше выдерживает падения. iPhone 17 Pro Max в этом году получил рамку из алюминия, шасси из металла и фирменное стекло Ceramic Shield 2. Galaxy S25 Ultra, в свою очередь, сохранил титановое покрытие граней и оснащен стеклом Gorning Gorilla Glass Armor 2. Телефоны роняли с разной высоты в трех положениях, пишет WCCF Tech.

Кто оказался прочнее

Тест состоял из шести раундов, по итогам которых вскрылись преимущества и недостатки обоих конкурентов.

Падение на заднюю крышку (1 метр): Алюминиевый корпус iPhone 17 Pro Max лучше поглотил удар. Его заднее стекло треснуло, но не так сильно, как на Galaxy S25 Ultra, у которого, к тому же, повредились линзы телеобьективов и датчик лазерного автофокуса. Победа iPhone.

Алюминиевый корпус iPhone 17 Pro Max лучше поглотил удар. Его заднее стекло треснуло, но не так сильно, как на Galaxy S25 Ultra, у которого, к тому же, повредились линзы телеобьективов и датчик лазерного автофокуса. Падение на угол (1 метр): Здесь титановый Galaxy S25 Ultra оказался почти неуязвимым, получив лишь незначительные царапины. А вот более мягкий алюминий на iPhone 17 Pro Max приобрел заметную вмятину. Победа Samsung.

Здесь титановый Galaxy S25 Ultra оказался почти неуязвимым, получив лишь незначительные царапины. А вот более мягкий алюминий на iPhone 17 Pro Max приобрел заметную вмятину. Падение на экран (1 метр): Оба смартфона пережили его одинаково плохо. Дисплеи покрылись трещинами, но сохранили работоспособность сенсора и сканеров Face ID / отпечатка пальца. Ничья.

Оба смартфона пережили его одинаково плохо. Дисплеи покрылись трещинами, но сохранили работоспособность сенсора и сканеров Face ID / отпечатка пальца. Падение на заднюю крышку (1,5 метра): С большей высоты преимущество алюминиевой основы стало очевиднее. Корпус iPhone снова спас внутренние компоненты, и камеры продолжили работать. У Galaxy S25 Ultra линзы всех задних камеры разбились, особенно сверхширокоугольный модуль. Эти трещины перекрывали обзор засветами, мешая съемке. Победа iPhone.

С большей высоты преимущество алюминиевой основы стало очевиднее. Корпус iPhone снова спас внутренние компоненты, и камеры продолжили работать. У Galaxy S25 Ultra линзы всех задних камеры разбились, особенно сверхширокоугольный модуль. Эти трещины перекрывали обзор засветами, мешая съемке. Падение на угол (1,5 метра): Титан в Galaxy S25 Ultra вновь показал себя отлично. На iPhone 17 Pro Max от удара начала слезать краска, к тому же основная камера потеряла способность фокусироваться на дальнем расстоянии. Победа Samsung.

Титан в Galaxy S25 Ultra вновь показал себя отлично. На iPhone 17 Pro Max от удара начала слезать краска, к тому же основная камера потеряла способность фокусироваться на дальнем расстоянии. Падение на экран (1,5 метра): Оба смартфона получили дополнительные повреждения, но обошлось без сюрпризов.

Дроп-тест Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 17 Pro Max от канала PhoneBuff

Итог

В результате объявили ничью, но с важными нюансами. Алюминиевый корпус iPhone 17 Pro Max лучше защищает заднюю панель и камеры при падениях плашмя, но при этом легко деформируется, когда удар приходится на угол. У Galaxy S25 Ultra, напротив, углы и рамка прочнее. Однако тыльная крышка амортизирует падения хуже, из-за чего страдают камеры и само стекло. В целом, несмотря на громкие названия вроде Ceramic Shield и Gorilla Armor, владельцам обоих гаджетов стоит озаботиться чехлами для защиты.

