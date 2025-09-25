Apple не признает провала и утверждает, что с поцарапанными iPhone 17 "все в порядке"

Вскоре после появления в магазинах смартфонов iPhone 17 стали поступать жалобы пользователей на царапины и потертости на новых гаджетах. Претензии были ко всей новой линейке – iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air. Дело уже даже получило хэштег #scratchgate.

Related video

Компания Apple в ответ на это заявила, что проблема чисто косметическая, пишет phonearena.com. Мол, на самом деле это не царапины, а остатки материала с подставок MagSafe, используемых для демонстрации смартфонов в магазинах. Как утверждают представители Apple, такая же ситуация наблюдалась и с iPhone 16, а, чтобы убрать неприятные потертости, достаточно просто очистить поверхность телефона и удалить с нее остатки материала.

Впрочем, такое объяснение не очень убедило ни пользователей, ни специалистов. Те говорят, что используемое Apple покрытие из оксида алюминия плохо прилегает к острому краю выступа камеры, и выступающие части на задней панели легко можно поцарапать ключами или монетами. Так что лучше все-таки воспользоваться чехлом.

При этом раньше сообщалось, что популярным моделям iPhone вообще не нужен чехол. Речь, в частности, шла о суперлегком iPhone Air с новейшим защитным покрытием Ceramic Shield

Что касается царапин, то до этого пользователи жаловались, что iPhone 17 быстро принимает "не товарный" вид. В сети стали появляться фотографии смартфонов с вмятинами и потертостями – при том, что линейка iPhone 17 была представлена совсем недавно. Царапины обнаружили и на черных, и на темно-синих вариантах iPhone 17 Pro и Pro Max.

Отметим, что вскоре после презентации в начале сентября в камерах новых iPhone 17 нашли серьезный дефект, и проблема проявилась еще до официального старта продаж, который открылся 19 сентября.