Стало известно, каким популярным моделям iPhone вообще не нужен чехол и почему

Обычно пользователи iPhone покупали чехлы для своих смартфонов по умолчанию. Но новые изобретения Apple опровергли даже это устоявшееся правило. Например, суперлегкому iPhone Air чехол может быть даже противопоказан.

На iPhone Air компания Apple использовала новейшее защитное покрытие Ceramic Shield, которое обеспечивает повышенную устойчивость к царапинам и уменьшает блики, поясняет gizmochina.com. Титановая рамка дополнительно усиливает эту усовершенствованную защиту, – хотя до выхода iPhone Air многие сомневались в его прочности. Тем более, что у Apple уже был инцидент с моделями iPhone 6, которые гнулись, когда их клали в задние карманы брюк.

Но в случае с iPhone Air все иначе. Толстый чехол может просто свести на нет все его особенности – сочетание повышенной прочности и ультратонкого корпуса. "Помещая iPhone Air в чехол, вы теряете магию, которую Apple пыталась создать", – говорят эксперты издания.

Конечно, чехол может защитить от царапин и вмятин, но специалисты считают, что отказ от чехла имеет свои бонусы, ведь iPhone Air разрабатывался именно с учетом тактильных ощущений. Нет смысла надевать чехол, если эта модель вам нравится как раз своей уникальной конструкцией. И возможное появление царапин со временем – это небольшая плата за опыт использования новаторского смартфона, считают эксперты.

