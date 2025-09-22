Стало відомо, яким популярним моделям iPhone взагалі не потрібен чохол і чому

Зазвичай користувачі iPhone купували чохли для своїх смартфонів за замовчуванням. Але нові винаходи Apple спростували навіть це усталене правило. Наприклад, суперлегкому iPhone Air чохол може бути навіть протипоказаний.

На iPhone Air компанія Apple використала новітнє захисне покриття Ceramic Shield, яке забезпечує підвищену стійкість до подряпин і зменшує відблиски, пояснює gizmochina.com. Титанова рамка додатково підсилює цей вдосконалений захист, — хоча до виходу iPhone Air багато хто сумнівався в його міцності. Тим паче, що в Apple вже був інцидент із моделями iPhone 6, які гнулися, коли їх клали в задні кишені штанів.

Але у випадку з iPhone Air все інакше. Товстий чохол може просто звести нанівець усі його особливості — поєднання підвищеної міцності та ультратонкого корпусу. "Поміщаючи iPhone Air в чохол, ви втрачаєте магію, яку Apple намагалася створити", — кажуть експерти видання.

Звісно, чохол може захистити від подряпин і вм'ятин, але фахівці вважають, що відмова від чохла має свої бонуси, адже iPhone Air розроблявся саме з урахуванням тактильних відчуттів. Немає сенсу надягати чохол, якщо ця модель вам подобається якраз своєю унікальною конструкцією. І можлива поява подряпин з часом — це невелика плата за досвід використання новаторського смартфона, вважають експерти.

