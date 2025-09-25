Apple не визнає провалу і стверджує, що з подряпаними iPhone 17 "усе гаразд"

Незабаром після появи в магазинах смартфонів iPhone 17 стали надходити скарги користувачів на подряпини і потертості на нових гаджетах. Претензії були до всієї нової лінійки — iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max і iPhone Air. Справа вже навіть отримала хештег #scratchgate.

Компанія Apple у відповідь на це заявила, що проблема суто косметична, пише phonearena.com. Мовляв, насправді це не подряпини, а залишки матеріалу з підставок MagSafe, що використовуються для демонстрації смартфонів у магазинах. Як стверджують представники Apple, така ж ситуація спостерігалася і з iPhone 16, а, щоб прибрати неприємні потертості, досить просто очистити поверхню телефону і видалити з неї залишки матеріалу.

Утім, таке пояснення не дуже переконало ні користувачів, ні фахівців. Ті кажуть, що покриття з оксиду алюмінію, яке використовує Apple, погано прилягає до гострого краю виступу камери, і частини, що виступають на задній панелі, легко можна подряпати ключами або монетами. Так що краще все-таки скористатися чохлом.

При цьому раніше повідомлялося, що популярним моделям iPhone взагалі не потрібен чохол. Йшлося, зокрема, про суперлегкий iPhone Air з новітнім захисним покриттям Ceramic Shield

Що стосується подряпин, то до цього користувачі скаржилися, що iPhone 17 швидко набуває "не товарного" вигляду. У мережі стали з'являтися фотографії смартфонів з вм'ятинами і потертостями — при тому, що лінійку iPhone 17 було представлено зовсім недавно. Подряпини виявили і на чорних, і на темно-синіх варіантах iPhone 17 Pro і Pro Max.

Зазначимо, що незабаром після презентації на початку вересня в камерах нових iPhone 17 знайшли серйозний дефект, і проблема проявилася ще до офіційного старту продажів, який відкрився 19 вересня.