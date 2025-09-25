Тест на міцність Samsung Galaxy S25 Ultra і iPhone 17 Pro Max виявив несподіваного лідера (відео)

Новий iPhone 17 Pro Max порівняли з титановим Galaxy S25 Ultra у ретельному дроп-тесті. Результат виявився неоднозначним: обидва флагмани показали себе гідно, але у кожного знайшлися свої слабкі місця.

Автор YouTube-каналу PhoneBuff провів серію тестів, щоб з'ясувати, який зі смартфонів краще витримує падіння. iPhone 17 Pro Max цього року отримав рамку з алюмінію, шасі з металу і фірмове скло Ceramic Shield 2. Galaxy S25 Ultra, зі свого боку, зберіг титанове покриття граней і оснащений склом Gorning Gorilla Glass Armor 2. Телефони кидали з різної висоти в трьох положеннях, пише WCCF Tech.

Хто виявився міцнішим

Тест складався з шести раундів, за підсумками яких розкрилися переваги і недоліки обох конкурентів.

Падіння на задню кришку (1 метр): Алюмінієвий корпус iPhone 17 Pro Max краще поглинув удар. Його заднє скло тріснуло, але не так сильно, як на Galaxy S25 Ultra, у якого, до того ж, пошкодилися лінзи телеоб'єктивів і датчик лазерного автофокусу. Перемога iPhone.

Алюмінієвий корпус iPhone 17 Pro Max краще поглинув удар. Його заднє скло тріснуло, але не так сильно, як на Galaxy S25 Ultra, у якого, до того ж, пошкодилися лінзи телеоб'єктивів і датчик лазерного автофокусу. Падіння на кут (1 метр): Тут титановий Galaxy S25 Ultra виявився майже невразливим, отримавши лише незначні подряпини. А ось м'якший алюміній на iPhone 17 Pro Max набув помітної вм'ятини. Перемога Samsung.

Тут титановий Galaxy S25 Ultra виявився майже невразливим, отримавши лише незначні подряпини. А ось м'якший алюміній на iPhone 17 Pro Max набув помітної вм'ятини. Падіння на екран (1 метр): Обидва смартфони пережили його однаково погано. Дисплеї вкрилися тріщинами, але зберегли працездатність сенсора та сканерів Face ID/відбитка пальця. Нічия.

Обидва смартфони пережили його однаково погано. Дисплеї вкрилися тріщинами, але зберегли працездатність сенсора та сканерів Face ID/відбитка пальця. Падіння на задню кришку (1,5 метра): З більшої висоти перевага алюмінієвої основи стала очевиднішою. Корпус iPhone знову врятував внутрішні компоненти, і камери продовжили працювати. У Galaxy S25 Ultra лінзи всіх задніх камери розбилися, особливо надширококутний модуль. Ці тріщини перекривали огляд засвітами, заважаючи зйомці. Перемога iPhone.

З більшої висоти перевага алюмінієвої основи стала очевиднішою. Корпус iPhone знову врятував внутрішні компоненти, і камери продовжили працювати. У Galaxy S25 Ultra лінзи всіх задніх камери розбилися, особливо надширококутний модуль. Ці тріщини перекривали огляд засвітами, заважаючи зйомці. Падіння на кут (1,5 метра): Титан у Galaxy S25 Ultra знову показав себе відмінно. На iPhone 17 Pro Max від удару почала злазити фарба, до того ж основна камера втратила здатність фокусуватися на далекій відстані. Перемога Samsung.

Титан у Galaxy S25 Ultra знову показав себе відмінно. На iPhone 17 Pro Max від удару почала злазити фарба, до того ж основна камера втратила здатність фокусуватися на далекій відстані. Падіння на екран (1,5 метра): Обидва смартфони отримали додаткові пошкодження, але обійшлося без сюрпризів.

Дроп-тест Samsung Galaxy S25 Ultra і iPhone 17 Pro Max від каналу PhoneBuff

Підсумок

У результаті оголосили нічию, але з важливими нюансами. Алюмінієвий корпус iPhone 17 Pro Max краще захищає задню панель і камери при падіннях долілиць, але при цьому легко деформується, коли удар припадає на кут. У Galaxy S25 Ultra, навпаки, кути і рамка міцніші. Однак тильна кришка амортизує падіння гірше, через що страждають камери і саме скло. Загалом, незважаючи на гучні назви на кшталт Ceramic Shield і Gorilla Armor, власникам обох гаджетів варто подбати про чохли для захисту.

