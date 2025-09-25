В Сербии создали новый мини-БПЛА, вооруженный 40-мм гранатами: как он поможет военным

На выставке вооружений Partner 2025 в Белграде Сербия представила вооруженную версию БПЛА малой дальности Vrabac, который может нести и сбрасывать до четырех 40-мм боеприпасов.

Модернизация увеличивает функциональность беспилотного самолета, позволяя ему не только вести разведку, но и наносить удары. Подробности сообщило издание Army Recognition.

По информации СМИ, раньше Vrabac был лишь разведывательным БПЛА с электрическим двигателем, запускаемым с катапульты, тактического радиуса действия. Теперь же военные могут оснастить его компактной системой сброса легких боеприпасов.

Новая версия имеет размах крыльев 3 м, длину 1,93 м, взлетную масса 11 кг и может нести полезную нагрузку в 3 кг — этого хватает, чтобы поднять в воздух камеру и четыре боеприпаса калибра 40 мм. С их помощью дрон может атаковать автомобили, генераторы, личный состав в окопах или другие небронированные цели.

Разработчики внедрили отдельный режим бомбардировки, управляемой через камеру.

Благодаря автономному наведению, удерживающему траекторию, оператор может сосредоточиться на времени сброса, а не на выборе траектории полета, что как раз и нужно небольшим группам под огнем.

Продолжительность полета составляет около 1 часа, радиус действия связи — 25 км. Дрон запускается при помощи катапульты, а при посадке использует парашют или воздушную подушку в зависимости от рельефа.

Как уверяет производитель, Vrabac развивает максимальную скорость около 90 км/ч, крейсерскую — около 70 км/ч, а для продолжения полета может снизить ее до 55 км/ч. БПЛА предназначен для работы на высоте от 300 до 500 метров над землей. Электродвигатель помогает оставаться незаметным для противника, поскольку почти не издает шума и не оставляет шлейф выхлопных газов.

В документации компании указана полностью автономная навигация с полетом по точкам маршрута, наблюдением за целями, полетом с управлением камерой и автоматическим слежением. Система рассчитана на отряд из трех человек и поставляется в виде комплекса из трех беспилотников, наземной станции управления, удаленного видеотерминала, транспортных кейсов и инструментов.

Разработчики озвучили типичный сценарий использования. Взвод или пограничный отряд размещает катапульту в поле или на пикапе и запускают Vrabac. Дрон выходит на маршрут и около 15 минут ведет разведку, после чего может сбросить одну или несколько бомб на обнаруженные цели. БПЛА летит автономно, но команду на атаку дает пилот. 25-километровая зона охватывает большинство боевых действий ротного масштаба без передачи управления другому центру управления.

Ранее стало известно, что на выставке Partner 2025 в Сербии представили FPV-дрон Komarac 3 с ПТРК "Малютка" на оптоволокне. Как ожидается, он сможет поражать транспортные средства, огневые точки и укрепленные позиции, работая даже под воздействием средств РЭБ.