На новейший FPV-дрон установили советский ПТРК "Малютка": чем он опасен (фото)

На выставке Partner 2025 в Сербии представили компактный оптоволоконный FPV-дрон Komarac 3 с четырьмя электродвигателями, оснащенный перепрофилированным ПТРК "Малютка".

Дрон Komarac 3 предназначен для ударных миссий на ближнем расстоянии в средах, насыщенных средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). БПЛА способен поражать транспортные средства, огневые точки и укрепленные позиции. Об этом пишет Army Recognition.

По словам производителя, Komarac 3 совместим с несколькими боевыми частями серии "Малютка", включая базовую 9М14П1, термобарическую "Малютку 2Ф" и вариант с тандемным кумулятивным зарядом "Малютку 2Т".

Кроме решений на основе "Малютки", на Komarac 3 можно установить боевую часть BGEFP, которая представляет собой унифицированный 150-мм боеприпас, кумулятивного и осколочного действия. Детонатор на основе лазера или лидара срабатывает примерно в двух метрах от цели, чтобы обойти клетки и решетки, предназначенные для защиты от БПЛА.

Характеристики дрона Komarac 3:

радиус полета — 10 км;

продолжительность полета — 10 мин;

максимальная полезная нагрузка — около 3 кг;

рабочая температура — от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия.

Оператор управляет Komarac 3 с помощью FPV-консоли, а оптоволоконный кабель обеспечивает стабильную связь, устойчивую к радиопомехам. При запуске БПЛА с позиции на расстоянии от 3 до 5 километров десяти минут достаточно, чтобы поразить окоп, огневую точку, дверь командного пункта или крышку двигателя боевой машины.

Напомним, Силы обороны Украины начали применять на фронте дроны "Королева Шершней" от компании "Дикие Шершни", оснащенные гранатометами.

Фокус также сообщал, что в Китае продемонстрировали боевого робота-собаку Rocket Launcher с компактной ракетной установкой.