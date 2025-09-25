На новітній FPV-дрон встановили радянський ПТРК "Малютка": чим він небезпечний (фото)

На виставці Partner 2025 у Сербії представили компактний оптоволоконний FPV-дрон Komarac 3 чотирма електродвигунами, оснащений перепрофільованим ПТРК "Малютка".

Дрон Komarac 3 призначений для ударних місій на ближній відстані в середовищах, насичених засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). БПЛА здатен уражати транспортні засоби, вогневі точки та укріплені позиції. Про це пише Army Recognition.

За словами виробника, Komarac 3 сумісний з кількома бойовими частинами серії "Малютка", включаючи базову 9М14П1, термобаричну "Малютку 2Ф" та варіант з тандемним кумулятивним зарядом "Малютку 2Т".

Окрім рішень на основі "Малютки", на Komarac 3 можна встановити бойову частину BGEFP, яка являє собою уніфікований 150-мм боєприпас, кумулятивної та уламкової дії. Детонатор на основі лазера або лідара спрацьовує приблизно за два метри від цілі, щоб обійти клітки та решітки, призначені для захисту від БПЛА.

Характеристики дрона Komarac 3:

радіус польоту — 10 км;

тривалість польоту — 10 хв;

максимальне корисне навантаження — близько 3 кг;

робоча температура — від мінус 10 до плюс 40 градусів Цельсія.

Оператор керує Komarac 3 за допомогою FPV-консолі, а оптоволоконний кабель забезпечує стабільний зв'язок, стійкий до радіоперешкод. При запуску БПЛА з позиції на відстані від 3 до 5 кілометрів десяти хвилин достатньо, щоб уразити окоп, вогневу точку, двері командного пункту або кришку двигуна бойової машини.

Нагадаємо, Сили оборони України почали застосовувати на фронті дрони "Королева Шершнів" від компанії "Дикі Шершні", оснащені гранатометами.

Фокус також повідомляв, що в Китаї продемонстрували бойового робота-собаку Rocket Launcher з компактною ракетною установкою.