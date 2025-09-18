В Китаї робопсів вже навчили стріляти ракетами: вони попадають точно в ціль (відео)
В Китаї продемонстрували бойового робота-собаку Rocket Launcher, оснащеного компактною ракетною установкою.
Робопес Rocket Launcher був спільно розроблений викладачами університету, студентами та військовою навчальною командою. Він продемонстрував свої можливості під час випробувань, точно влучивши в ціль, повідомляє People's Daily.
"Користувачі мережі були вражені його крутістю!", — зазначають журналісти.
Видання Uncensored News уточнило, що відео було знято під час військових навчань у місті Чунцінь на південному заході Китаю. Випробування проходили на території місцевого університету, де був розроблений робопес.
На відео можна побачити, як робот-собака з ракетною установкою уражає цілі на стадіоні з невеликої відстані. Попри свій невеликий розмір, робот добре справляється з віддачою при пострілі. Поруч також можна помітити робопсів з іншими видами озброєнь.
Нагадаємо, кілька років тому у Китаї представили першого робота-собаку з автоматичною гвинтівкою на борту.
Фокус також повідомляв, що американська компанія Throwflame створила першого у світі робота-собаку з вогнеметом.