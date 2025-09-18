В Китае робопсов уже научили стрелять ракетами: они попадают точно в цель (видео)
В Китае продемонстрировали боевого робота-собаку Rocket Launcher, оснащенного компактной ракетной установкой.
Робопес Rocket Launcher был совместно разработан преподавателями университета, студентами и военной учебной командой. Он продемонстрировал свои возможности во время испытаний, точно попав в цель, сообщает People's Daily.
"Пользователи сети были поражены его крутизной!", — отмечают журналисты.Важно
Издание Uncensored News уточнило, что видео было снято во время военных учений в городе Чунцинь на юго-западе Китая. Испытания проходили на территории местного университета, где был разработан робопес.
На видео можно увидеть, как робот-собака с ракетной установкой поражает цели на стадионе с небольшого расстояния. Несмотря на свой небольшой размер, робот хорошо справляется с отдачей при выстреле. Рядом также можно заметить робопсов с другими видами вооружений.
Напомним, несколько лет назад в Китае представили первого робота-собаку с автоматической винтовкой на борту.
Фокус также сообщал, что американская компания Throwflame создала первого в мире робота-собаку с огнеметом.