В Китае робопсов уже научили стрелять ракетами: они попадают точно в цель (видео)

В Китае продемонстрировали боевого робота-собаку Rocket Launcher, оснащенного компактной ракетной установкой.

Робопес Rocket Launcher был совместно разработан преподавателями университета, студентами и военной учебной командой. Он продемонстрировал свои возможности во время испытаний, точно попав в цель, сообщает People's Daily.

Робопес стреляет ракетами

"Пользователи сети были поражены его крутизной!", — отмечают журналисты.

Издание Uncensored News уточнило, что видео было снято во время военных учений в городе Чунцинь на юго-западе Китая. Испытания проходили на территории местного университета, где был разработан робопес.

На видео можно увидеть, как робот-собака с ракетной установкой поражает цели на стадионе с небольшого расстояния. Несмотря на свой небольшой размер, робот хорошо справляется с отдачей при выстреле. Рядом также можно заметить робопсов с другими видами вооружений.

Напомним, несколько лет назад в Китае представили первого робота-собаку с автоматической винтовкой на борту.

Фокус также сообщал, что американская компания Throwflame создала первого в мире робота-собаку с огнеметом.