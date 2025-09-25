У Сербії створили новий міні-БПЛА, озброєний 40-мм гранатами: як він допоможе військовим

На виставці озброєнь Partner 2025 у Белграді Сербія представила озброєну версію БПЛА малої дальності Vrabac, який може нести і скидати до чотирьох 40-мм боєприпасів.

Модернізація збільшує функціональність безпілотного літака, даючи йому змогу не тільки вести розвідку, а й завдавати ударів. Подробиці повідомило видання Army Recognition.

За інформацією ЗМІ, раніше Vrabac був лише розвідувальним БПЛА з електричним двигуном, що запускається з катапульти, тактичного радіусу дії. Тепер же військові можуть оснастити його компактною системою скидання легких боєприпасів.

Нова версія має розмах крил 3 м, довжину 1,93 м, злітну масу 11 кг і може нести корисне навантаження в 3 кг — цього вистачає, щоб підняти в повітря камеру і чотири боєприпаси калібру 40 мм. З їхньою допомогою дрон може атакувати автомобілі, генератори, особовий склад в окопах або інші неброньовані цілі.

Розробники впровадили окремий режим бомбардування, керованого через камеру.

Завдяки автономному наведенню, що утримує траєкторію, оператор може зосередитися на часі скидання, а не на виборі траєкторії польоту, що якраз і потрібно невеликим групам під вогнем.

Тривалість польоту становить близько 1 години, радіус дії зв'язку — 25 км. Дрон запускається за допомогою катапульти, а під час посадки використовує парашут або повітряну подушку залежно від рельєфу.

Як запевняє виробник, Vrabac розвиває максимальну швидкість близько 90 км/год, крейсерську — близько 70 км/год, а для продовження польоту може знизити її до 55 км/год. БПЛА призначений для роботи на висоті від 300 до 500 метрів над землею. Електродвигун допомагає залишатися непомітним для противника, оскільки майже не видає шуму і не залишає шлейф вихлопних газів.

У документації компанії вказано повністю автономну навігацію з польотом по точках маршруту, спостереженням за цілями, польотом з керуванням камерою і автоматичним стеженням. Система розрахована на загін із трьох осіб і поставляється у вигляді комплексу з трьох безпілотників, наземної станції управління, віддаленого відеотерміналу, транспортних кейсів та інструментів.

Розробники озвучили типовий сценарій використання. Взвод або прикордонний загін розміщує катапульту в полі або на пікапі і запускають Vrabac. Дрон виходить на маршрут і близько 15 хвилин веде розвідку, після чого може скинути одну або кілька бомб на виявлені цілі. БПЛА летить автономно, але команду на атаку дає пілот. 25-кілометрова зона охоплює більшість бойових дій ротного масштабу без передачі управління іншому центру управління.

Раніше стало відомо, що на виставці Partner 2025 у Сербії представили FPV-дрон Komarac 3 з ПТРК "Малютка" на оптоволокні. Як очікується, він зможе вражати транспортні засоби, вогневі точки і укріплені позиції, працюючи навіть під впливом засобів РЕБ.