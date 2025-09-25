Дешевле iPad, но с батареей вдвое больше: чем удивляет новый планшет Xiaomi (фото)

Xiaomi представила на глобальном рынке планшет Redmi Pad 2 Pro. Его главные фишки — огромный аккумулятор на 12 000 мАч и большой экран с поддержкой 120 Гц.

Новинка призвана стать хитом в среднем сегменте, предложив премиальные функции по доступной цене, пишет Gizmochina.

Redmi Pad 2 Pro оснащен 12,1-дюймовым дисплеем формата IPS LCD с разрешением 2.5K (2560×1600) и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость матрицы достигает 600 нит, поддерживается cтандарт Dolby Vision. Опционально доступна версия с матовым стеклом, которое на 97% снижает отражения.

Внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Планшет работает под управлением ОС Android 15 с прошивкой HyperOS 2, которая обеспечивает бесшовную синхронизацию с другими гаджетами Xiaomi.

Планшет Redmi Pad 2 Pro доступен в трех цветах Фото: Xiaomi

Высокую автономность обеспечивает батарея емкостью 12 000 мАч. Ее хватает на 14 часов просмотра видео или 16 часов чтения. Предусмотрена 33-ваттная быстрая зарядка, а также функция обратной зарядки на 27 Вт, позволяющая использовать планшет как повербанк.

Присутствуют и камеры: фронтальная (8 Мп) и основная (8 Мп), тогда как в более дорогой 5G-версии используется 13-Мп тыльный модуль. Планшет комплектуется стереосистемой из четырех динамиков с поддержкой объемного звучания Dolby Atmos. В наличии Wi-Fi 6 и опциональная модификация с eSIM для мобильного интернета.

Стоимость Redmi Pad 2 Pro в Европе стартует с 300 евро за версию Wi-Fi 6/128 ГБ. Вариант с 8/256 ГБ памяти обойдется в €350, а 5G-версия — в €380. Примерно в том же ценовом диапазоне, пусть и несколько дороже, продается iPad 11" (2025), обладающий 60-герцевым экраном с меньшей диагональю, а также не столь емкой АКБ.

Раньше Фокус сообщал, что вышли новые смартфоны Xiaomi, которые считаются лучшими в среднем классе. Модели Xiaomi 15T и 15T Pro предлагают почти флагманские возможности за умеренную цену.