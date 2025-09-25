Вышли новые смартфоны Xiaomi, они лучшие в среднем классе: обзор 15T Pro и 15T

Китайская компания Xiaomi представила два новых телефона. И пока все ждут подробностей насчет флагмана Xiaomi 17, можно оценить и более доступные модели Xiaomi 15T Pro и Xiaomi 15T. —

Related video

На этих гаджетах Xiaomi есть несколько важных обновлений, которые делают их лучшими смартфонами среднего класса, пишет techadvisor.com. Главная фишка – добавление телеобъектива Leica 5x на Xiaomi 15T Pro. Это уравнивает его шансы даже с флагманами, когда речь идет о съемке детализированных фотографий на расстоянии.

15T не получил улучшенного телеобъектива, но у него есть улучшенная основная 50-мегапиксельная камера, которую сама Xiaomi назвала оптическим объективом Leica Summilux. У этой камеры более широкая диафрагма f/1.7 для захвата большего количества света.

Еще на обоих смартфонах увеличился размер экрана – это впечатляющая 6,83-дюймовая панель, при этом пиковая яркость составляет 3200 нит. Также доступна ШИМ-регулировка яркости с частотой 3840 Гц, которая помогает снизить нагрузку на глаза.

У обоих телефонов была усилена батарея – как говорят специалисты, аккумулятора емкостью 5500 мАч может хватить на два дня.

Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro используют чипсеты MediaTek Dimensity 8400-Ultra и Dimensity 9400+ соответственно. Тестировщики отмечают, что остались довольны, хотя еще не полностью изучили их возможности, – смартфоны работают очень быстро и могут справиться практически с любыми играми.

Также появилось обновление Xiaomi Astral Communication, способное конкурировать с функцией экстренного вызова SOS от Apple. Оно пригодится, если вы вдруг окажетесь вне зоны сотового покрытия. Вместо спутниковой связи эта функция использует Bluetooth с большим радиусом действия для подключения к другим телефонам Xiaomi 15T и облегчения голосовых вызовов.

Напомним, ранее телефон Poco F7 от компании Xiaomi назывался в летнем списке самых интересных смартфонов 2025 года.

А модель Poco F7 Pro попала в рейтинг лучших смартфонов лета 2025 года, – вместе с другими популярными китайскими гаджетами, такими как Huawei Pura 80 Ultra и Xiaomi Mix Flip 2.