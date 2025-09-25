Вийшли нові смартфони Xiaomi, вони найкращі в середньому класі: огляд 15T Pro і 15T

Китайська компанія Xiaomi представила два нові телефони. І поки всі чекають подробиць щодо флагмана Xiaomi 17, можна оцінити і більш доступні моделі Xiaomi 15T Pro і Xiaomi 15T. —

На цих гаджетах Xiaomi є кілька важливих оновлень, які роблять їх найкращими смартфонами середнього класу, пише techadvisor.com. Головна фішка — додавання телеоб'єктива Leica 5x на Xiaomi 15T Pro. Це зрівнює його шанси навіть із флагманами, коли йдеться про зйомку деталізованих фотографій на відстані.

15T не отримав поліпшеного телеоб'єктива, але у нього є поліпшена основна 50-мегапіксельна камера, яку сама Xiaomi назвала оптичним об'єктивом Leica Summilux. У цієї камери ширша діафрагма f/1.7 для захоплення більшої кількості світла.

Ще на обох смартфонах збільшився розмір екрана — це вражаюча 6,83-дюймова панель, при цьому пікова яскравість становить 3200 ніт. Також доступне ШІМ-регулювання яскравості з частотою 3840 Гц, яке допомагає знизити навантаження на очі.

В обох телефонів було посилено батарею — як кажуть фахівці, акумулятора ємністю 5500 мАг може вистачити на два дні.

Xiaomi 15T і Xiaomi 15T Pro використовують чіпсети MediaTek Dimensity 8400-Ultra і Dimensity 9400+ відповідно. Тестувальники відзначають, що залишилися задоволені, хоча ще не повністю вивчили їхні можливості, — смартфони працюють дуже швидко і можуть впоратися практично з будь-якими іграми.

Також з'явилося оновлення Xiaomi Astral Communication, здатне конкурувати з функцією екстреного виклику SOS від Apple. Воно стане в пригоді, якщо ви раптом опинитеся поза зоною стільникового покриття. Замість супутникового зв'язку ця функція використовує Bluetooth з великим радіусом дії для підключення до інших телефонів Xiaomi 15T і полегшення голосових викликів.

