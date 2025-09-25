Дешевше iPad, але з батареєю вдвічі більшою: чим дивує новий планшет Xiaomi (фото)

Xiaomi представила на глобальному ринку планшет Redmi Pad 2 Pro. Його головні фішки — величезний акумулятор на 12 000 мАг і великий екран із підтримкою 120 Гц.

Новинка покликана стати хітом у середньому сегменті, запропонувавши преміальні функції за доступною ціною, пише Gizmochina.

Redmi Pad 2 Pro оснащений 12,1-дюймовим дисплеєм формату IPS LCD з роздільною здатністю 2.5K (2560×1600) і адаптивною частотою оновлення до 120 Гц. Пікова яскравість матриці досягає 600 ніт, підтримується стандарт Dolby Vision. Опціонально доступна версія з матовим склом, яке на 97% знижує відбиття.

Усередині встановлено процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 в парі з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті. Планшет працює під управлінням ОС Android 15 з прошивкою HyperOS 2, яка забезпечує безшовну синхронізацію з іншими гаджетами Xiaomi.

Планшет Redmi Pad 2 Pro доступний у трьох кольорах Фото: Xiaomi

Високу автономність забезпечує батарея ємністю 12 000 мАг. Її вистачає на 14 годин перегляду відео або 16 годин читання. Передбачена 33-ватна швидка зарядка, а також функція зворотної зарядки на 27 Вт, що дає змогу використовувати планшет як повербанк.

Присутні і камери: фронтальна (8 Мп) і основна (8 Мп), тоді як у дорожчій 5G-версії використовується 13-Мп тильний модуль. Планшет комплектується стереосистемою з чотирьох динаміків з підтримкою об'ємного звучання Dolby Atmos. У наявності Wi-Fi 6 і опціональна модифікація з eSIM для мобільного інтернету.

Вартість Redmi Pad 2 Pro в Європі стартує з 300 євро за версію Wi-Fi 6/128 ГБ. Варіант з 8/256 ГБ памʼяті обійдеться в €350, а 5G-версія — в €380. Приблизно в тому ж ціновому діапазоні, нехай і дещо дорожче, продається iPad 11" (2025), що має 60-герцовий екран з меншою діагоналлю, а також не настільки ємну АКБ.

Раніше Фокус повідомляв, що вийшли нові смартфони Xiaomi, які вважаються найкращими в середньому класі. Моделі Xiaomi 15T і 15T Pro пропонують майже флагманські можливості за помірну ціну.