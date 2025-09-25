Китай сможет обеспечить солнечной энергией весь мир: когда это произойдет
Китай находится на пути к удовлетворению мирового спроса на возобновляемые источники энергии, но ему необходимо решить проблему избыточных мощностей, которая губит экономику.
Стремясь сократить выбросы углерода, Китай намерен увеличить долю потребления "зеленой" энергии до 20% к 2025 году, 25% к 2030 году и 80% к 2060 году. Солнечная и ветровая энергия покроют большую часть этого возросшего спроса. Исследователи европейского аналитического центра подсчитали, сможет ли страна обеспечить весь мир возобновляемыми источниками энергии.
Мировая "батарейка"
Китай играет ключевую роль в переходе мира к "зеленой" энергетике по двум противоречивым причинам: он является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов (более 30% от общего мирового объема) и крупнейшим в мире производителем "зеленых" технологий. Китай особенно важен для производства возобновляемых источников энергии: по состоянию на 2024 год на его долю приходится 92% мировых солнечных модулей и 82% ветряных турбин. Тот факт, что 90% мировых выбросов приходится на потребление энергии, подчеркивает важность доминирующей доли Китая на рынке.
В 2024 году Китай заявил, что доля "зеленой" энергии в потреблении составила 19,8%, что всего лишь немного меньше 20%, которых страна обещала достичь в 2025 году. Согласно выводам аналитиков, Китай сможет легко удовлетворить мировой спрос без дальнейшего расширения производственных мощностей. Он уже сейчас может дать миру достаточно солнечных модулей и ветряных генераторов, но спрос остается гораздо ниже предложения.
Эксперты рассчитали объем производства возобновляемой энергии, необходимый для удовлетворения прогнозируемого мирового спроса в рамках сценария NZE 2050 Международного энергетического агентства (МЭА, 2023), который основан на предположении достижения нулевых выбросов углерода на Земле к 2050 году. Затем они оценили установленную мощность солнечной и ветровой энергетики, которая потребуется к 2050 году, исходя из того же среднего количества часов использования в год, что и в 2020–2024 годах.
Даже в случае роста мирового спроса в рамках программы NZE 2050 Китай по-прежнему сможет обеспечить мировые потребности в установке оборудования в том же объеме, что и сейчас. В 2024 году Китай поставил 91% солнечных модулей4 и 39% ветряных турбин, установленных за пределами страны. Если Китай сохранит производство на этом уровне и будет экспортировать всю продукцию сверх необходимого для удовлетворения внутреннего спроса, он сможет обеспечить примерно четыре пятых солнечного оборудования и более половины ветряных турбин, необходимых остальному миру.
Проблемы энергетики Китая и как их решить
Между тем, существует большой дисбаланс. Китай опережает требуемые темпы внедрения, тогда как весь остальной мир движется слишком медленно. Избыточные мощности по производству солнечных модулей в Китае растут с 2023 года, поскольку цены падают, а объемы экспорта продолжают расти. Китайские производители пытаются продавать остатки на внутреннем рынке, предлагая цены ниже себестоимости. В результате рентабельность китайских производителей солнечной энергии резко упала: их операционная прибыль с 2022 по 2024 год сократилась на 200%.
В связи с ухудшением финансовых показателей, прекращением ценовой поддержки и первоначальным внедрением новых мощностей, энтузиазм Китая в отношении возобновляемых источников энергии должен снизиться к концу 2025 года и далее. Структурный избыток мощностей будет постепенно снижаться по мере консолидации рынка посредством слияний и поглощений.
Тем временем, в некоторых западных провинциях Китая, где расположены крупнейшие проекты в области возобновляемых источников энергии, уровень сокращения мощностей может достигать более 30% из-за недостаточной мощности сетей. Многие проекты находятся в очереди на подключение к энергосети, которая пока к ним не готова.
Как считают аналитики, Китаю необходимо увеличить инвестиции в свою национальную энергосистему для увеличения пропускной способности электропередачи. Этот процесс уже начался. Кроме того, нужно увеличить количество систем накопления энергии для поддержания работы энергосистемы.
Ранее писали, что в Европе нашли способ дешевле производить солнечные модули. По мнению экспертов, по стоимости они смогут конкурировать с китайскими.