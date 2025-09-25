Китай зможе забезпечити сонячною енергією весь світ: коли це станеться

Китай перебуває на шляху до задоволення світового попиту на поновлювані джерела енергії, але йому необхідно вирішити проблему надлишкових потужностей, яка губить економіку.

Related video

Прагнучи скоротити викиди вуглецю, Китай має намір збільшити частку споживання "зеленої" енергії до 20% до 2025 року, 25% до 2030 року і 80% до 2060 року. Сонячна і вітрова енергія покриють більшу частину цього збільшеного попиту. Дослідники європейського аналітичного центру підрахували, чи зможе країна забезпечити весь світ поновлюваними джерелами енергії.

Світова "батарейка"

Китай відіграє ключову роль у переході світу до "зеленої" енергетики з двох суперечливих причин: він є найбільшим у світі джерелом викидів парникових газів (понад 30% від загального світового обсягу) і найбільшим у світі виробником "зелених" технологій. Китай особливо важливий для виробництва відновлюваних джерел енергії: станом на 2024 рік на його частку припадає 92% світових сонячних модулів і 82% вітряних турбін. Той факт, що 90% світових викидів припадає на споживання енергії, підкреслює важливість домінуючої частки Китаю на ринку.

У 2024 році Китай заявив, що частка "зеленої" енергії в споживанні склала 19,8%, що всього лише трохи менше 20%, яких країна обіцяла досягти у 2025 році. Згідно з висновками аналітиків, Китай зможе легко задовольнити світовий попит без подальшого розширення виробничих потужностей. Він уже зараз може дати світу достатньо сонячних модулів і вітряних генераторів, але попит залишається набагато нижчим за пропозицію.

Виробництво сонячних панелей у Китаї Фото: Getty Images

Експерти розрахували обсяг виробництва відновлюваної енергії, необхідний для задоволення прогнозованого світового попиту в рамках сценарію NZE 2050 Міжнародного енергетичного агентства (МЕА, 2023), який заснований на припущенні досягнення нульових викидів вуглецю на Землі до 2050 року. Потім вони оцінили встановлену потужність сонячної та вітрової енергетики, яка знадобиться до 2050 року, виходячи з тієї ж середньої кількості годин використання на рік, що й у 2020-2024 роках.

Навіть у разі зростання світового попиту в рамках програми NZE 2050 Китай, як і раніше, зможе забезпечити світові потреби у встановленні обладнання в тому самому обсязі, що й зараз. У 2024 році Китай поставив 91% сонячних модулів4 і 39% вітряних турбін, встановлених за межами країни. Якщо Китай збереже виробництво на цьому рівні й експортуватиме всю продукцію понад необхідне для задоволення внутрішнього попиту, він зможе забезпечити приблизно чотири п'ятих сонячного обладнання та понад половину вітряних турбін, необхідних решті світу.

Проблеми енергетики Китаю та як їх вирішити

Тим часом, існує великий дисбаланс. Китай випереджає необхідні темпи впровадження, тоді як весь інший світ рухається занадто повільно. Надлишкові потужності з виробництва сонячних модулів у Китаї зростають з 2023 року, оскільки ціни падають, а обсяги експорту продовжують зростати. Китайські виробники намагаються продавати залишки на внутрішньому ринку, пропонуючи ціни, нижчі за собівартість. Унаслідок цього рентабельність китайських виробників сонячної енергії різко впала: їхній операційний прибуток із 2022 по 2024 рік скоротився на 200%.

Досягнення Китаю в галузі "зеленої" енергетики

У зв'язку з погіршенням фінансових показників, припиненням цінової підтримки і початковим впровадженням нових потужностей, ентузіазм Китаю щодо поновлюваних джерел енергії має знизитися до кінця 2025 року і далі. Структурний надлишок потужностей буде поступово знижуватися в міру консолідації ринку за допомогою злиттів і поглинань.

Тим часом у деяких західних провінціях Китаю, де розташовані найбільші проєкти в галузі поновлюваних джерел енергії, рівень скорочення потужностей може досягати понад 30% через недостатню потужність мереж. Багато проєктів перебувають у черзі на підключення до енергомережі, яка поки що до них не готова.

Як вважають аналітики, Китаю необхідно збільшити інвестиції у свою національну енергосистему для збільшення пропускної здатності електропередачі. Цей процес уже почався. Крім того, потрібно збільшити кількість систем накопичення енергії для підтримки роботи енергосистеми.

Раніше писали, що в Європі знайшли спосіб дешевше виробляти сонячні модулі. На думку експертів, за вартістю вони зможуть конкурувати з китайськими.