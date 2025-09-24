Китайські панелі виявляться непотрібними: скоро їх почнуть дешево випускати в Європі

Компанія SolarPower Europe спільно з Інститутом Фраунгофера з систем сонячної енергетики знайшла спосіб здешевити виробництво модулів у Європі, щоб ціни могли конкурувати з китайськими.

За умови правильної політичної підтримки та стійких ланцюжків поставок різниця у вартості європейських та імпортних установок з Китаю, який є світовим лідером, може скласти менше 10%. SolarPower Europe поділилася дослідженням на своєму офіційному сайті.

Наразі виробництво сонячного модуля в Європі з використанням сонячних елементів, вироблених в ЄС, обходиться приблизно на 10,3 євроцента за 1 Вт дорожче, ніж виробництво аналогічного обладнання в Китаї. Така різниця виникає через більш високі витрати на обладнання (+40%), будівництво та експлуатацію (+110%), оплату праці (+280%) і матеріали (+50%).

У результаті сонячні електростанції коштують близько 60,8 євроцентів/Вт-пік порівняно з 50,0 євроцентами/Вт-пік для китайської системи. Нормована вартість електроенергії (LCOE) при цьому на 14,5% вища для модулів європейського виробництва. Потрібно враховувати, що продукція, вироблена в ЄС, має певні пільги за Законом про промисловість з нульовою вартістю електроенергії (NZIA).

Однак існує значна різниця у вартості (від 2,2 до 5,8 євроцентів/Вт) між модулями, виробленими в ЄС і такими, що відповідають вимогам NZIA, та модулями, виробленими за межами ЄС, які теж відповідають закону. Це може підштовхнути власників електростанцій до імпорту обладнання з інших країн, зокрема з Китаю.

За підрахунками експертів, Європа може до 2030 року забезпечити виробництво сонячної енергії потужністю 30 ГВт, створивши тисячі робочих місць і збудувавши стійкий, інноваційний ланцюжок поставок сонячної енергії та економічний розвиток регіону. Для цього буде потрібна державна підтримка в розмірі від 1,4 млрд до 5,2 млрд євро на рік. При цьому до 39% витрат буде компенсуватися за рахунок макроекономічних вигод (до 2700 робочих місць і 66,4 млн євро щорічних податкових і соціальних надходжень на ГВт-пік/рік).

У 2025 році Китай встановив більше сонячних панелей, ніж інші країни разом узяті. Загальну потужність модулів оцінили в 256 ГВт, і це тільки в першому півріччі.

Тим часом, виробництво сонячних панелей у Китаї перебуває під загрозою. Через нові правила уряд може закрити заводи, що постачають полікремній — один з основних матеріалів.