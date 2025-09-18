Виробництво сонячних панелей у Китаї під загрозою: чому заводи можуть закритися

16 вересня Управління зі стандартизації Китаю опублікувало проєкт, згідно з яким погрожує закрити виробників полікремнію, ключового матеріалу для сонячних панелей, якщо вони не відповідатимуть новим вимогам.

Після офіційного набуття чинності новими енергетичними стандартами, заводам, які не зможуть досягти базового рівня енергоспоживання для полікремнієвої продукції в 6,4 кг у.о./кг, дадуть час усунути проблему. Якщо після модернізації заводи не зможуть досягти допустимого рівня в 5,5 кг у.о./кг, їх змусять закритися. Про це повідомляє агентство Reuters.

Очікується, що проєкти стандартів, опубліковані цього тижня владою для отримання відгуків громадськості, будуть впроваджені через 12 місяців. За попередніми підрахунками Асоціація виробників кремнієвої промисловості кольорових металів Китаю, через нововведення ефективні потужності китайських виробників полікремнію знизяться до 2,4 млн метричних тонн на рік, тобто на 16,4% порівняно з кінцем 2024 року.

"Завдяки суворому впровадженню нових стандартів енергоспоживання структура попиту і пропозиції на полікремній істотно покращиться", — додали в галузевій організації.

Раніше писали, що в Китаї низка монополістів завищують ціни на полікремній і знижують прибутковість виробництва сонячних панелей. З 2022 року вона становить близько 15%. Це уповільнює впровадження інновацій у галузі, оскільки виробникам не вистачає грошей на розробку нових технологій.

Тим часом, у 2025 році Китай встановив більше сонячних панелей, ніж інші країни разом узяті. У першому півріччі країна запустила 256 ГВт нових генерувальних потужностей.