Производство солнечных панелей в Китае под угрозой: почему заводы могут закрыться

16 сентября Управление по стандартизации Китая опубликовала проект, согласно которому угрожает закрыть производителей поликремния, ключевого материала для солнечных панелей, если они не будут соответствовать новым требованиям.

После официального вступления в силу новых энергетических стандартов, заводам, которые не смогут достичь базового уровня энергопотребления для поликремниевой продукции в 6,4 кг у.е./кг, дадут время устранить проблему. Если после модернизации заводы не смогут достичь допустимого уровня в 5,5 кг у.е./кг, их вынудят закрыться. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что проекты стандартов, опубликованные на этой неделе властями для получения отзывов общественности, будут внедрены через 12 месяцев. По предварительным подсчетам Ассоциация производителей кремниевой промышленности цветных металлов Китая, из-за нововведений эффективные мощности китайских производителей поликремния снизятся до 2,4 млн метрических тонн в год, то есть на 16,4% по сравнению с концом 2024 года.

"Благодаря строгому внедрению новых стандартов энергопотребления структура спроса и предложения на поликремний существенно улучшится", — добавили в отраслевой организации.

Ранее писали, что в Китае ряд монополистов завышают цены на поликремний и снижают прибыльность производства солнечных панелей. С 2022 года она составляет около 15%. Это замедляет внедрение инноваций в отрасли, поскольку производителям не хватает денег на разработку новых технологий.

Тем временем, в 2025 году Китай установил больше солнечных панелей, чем другие страны вместе взятые. В первом полугодии страна запустила 256 ГВт новых генерирующих мощностей.