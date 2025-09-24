Китайские панели окажутся не нужными: скоро их начнут дешево выпускать в Европе

Компания SolarPower Europe совместно с Институтом Фраунгофера по системам солнечной энергетики нашла способ удешевить производство модулей в Европе, чтобы цены могли конкурировать с китайскими.

При условии правильной политической поддержки и устойчивых цепочках поставок разница в стоимость европейских и импортных установок из Китая, который является мировым лидером, может составить менее 10%. SolarPower Europe поделилась исследованием на своем официальном сайте.

Сейчас производство солнечного модуля в Европе с использованием солнечных элементов, произведенных в ЕС, обходится примерно на 10,3 евроцента за 1 Вт дороже, чем производство аналогичного оборудования в Китае. Такая разница возникает из-за более высоких затрат на оборудование (+40%), строительство и эксплуатацию (+110%), оплату труда (+280%) и материалы (+50%).

В результате солнечные электростанции стоят около 60,8 евроцентов/Вт-пик по сравнению с 50,0 евроцентами/Вт-пик для китайской системы. Нормированная стоимость электроэнергии (LCOE) при этом на 14,5% выше для модулей европейского производства. Нужно учитывать, что продукция, произведенная в ЕС, имеет определенные льготы по Закону о промышленности с нулевой стоимостью электроэнергии (NZIA).

Однако существует значительная разница в стоимости (от 2,2 до 5,8 евроцентов/Вт) между модулями, произведенными в ЕС и соответствующими требованиям NZIA, и модулями, произведенными за пределами ЕС и тоже соответствующими закону. Это может подтолкнуть владельцев электростанций к импорту оборудования из других стран, в том числе из Китая.

По подсчетам экспертов, Европа может к 2030 году обеспечить производство солнечной энергии мощностью 30 ГВт, создав тысячи рабочих мест и выстроив устойчивую, инновационную цепочку поставок солнечной энергии и экономическое развитие региона. Для этого потребуется государственная поддержка в размере от 1,4 млрд до 5,2 млрд евро в год. При этом до 39% затрат будет компенсироваться за счет макроэкономических выгод (до 2700 рабочих мест и 66,4 млн евро ежегодных налоговых и социальных поступлений на ГВт-пик/год).

В 2025 году Китай установил больше солнечных панелей, чем другие страны вместе взятые. Общую мощность модулей оценили в 256 ГВт, и это только в первом полугодии.

Тем временем, производство солнечных панелей в Китае находится под угрозой. Из-за новых правил правительство может закрыть заводы, поставляющие поликремний — один из основных материалов.