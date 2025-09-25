Солнечные панели спасли США от кризиса: что кроме энергии они вырабатывают (фото)

Ученые нашли еще одно применение для солнечной энергетики. Ее используют для усиления и превращения лишнего тепла от дата-центров в полезное электричество.

Дата-центры, "питающие" искусственный интеллект и другие онлайн-сервисы, требуют крайне много энергии. До ее половины затрачивается на одно лишь охлаждение, а тепло просто испускается в атмосферу. Эти тепловые выбросы хотят задействовать для выработки пара и вращения турбин, однако изначальной температуры в 40-60°C для этого недостаточно. Проблему решают солнечные технологии, сообщает журнал Science.

Как все устроено

Как правило, для дополнительного нагрева жара применяют электронасосы. Но специалисты придумали иной подход: теплую воду, полученную после охлаждения ею серверов, пропускают через обычные плоские солнечные коллекторы (не стоит путать с фотоэлектрическими панелями). Солнце догревает воду до нужной температуры, она превращается в пар, который вращает турбину и вырабатывает электричество.

По расчетам экспертов, такая система способна покрывать до 8% энергетических потребностей дата-центра. При этом стоимость полученной электроэнергии будет на 5-16% ниже рыночной, в зависимости от региона. Правда, установка системы стоит около $60 000, что, по мнению некоторых экспертов, может быть невыгодно для крупных операторов, имеющих скидки на электричество.

Подобные дата-центры обеспечивают работу ИИ-сервисов и нуждаются в охлаждении водой Фото: unsplash.com

Важность проекта

Тем не менее на фоне стремительного роста энергопотребления из-за популярности ИИ-сайтов, а также нестабильности поставок, эта разработка выглядит перспективно. Она снизит зависимость центров обработки данных от электросети и уменьшит нагрузку на нее. Microsoft и другие IT-гиганты уже ищут способы создания "независимых от сети дата-центров", и эта солнечная технология придется кстати.

Раньше Фокус писал, что солнечные панели спасли украинский город от блекаутов. В городе Черткове Тернопольской области запустили три солнечные электростанции, которые обеспечивают бесперебойную работу водоканала. Для региона это первый проект, направленный на поддержку критической инфраструктуры возобновляемой энергией.