Сонячні панелі врятували США від кризи: що крім енергії вони виробляють (фото)

Учені знайшли ще одне застосування для сонячної енергетики. Її використовують для посилення та перетворення зайвого тепла від дата-центрів на корисну електрику.

Related video

Дата-центри, що "живлять" штучний інтелект та інші онлайн-сервіси, потребують вкрай багато енергії. До її половини витрачається на одне лише охолодження, а тепло просто випускається в атмосферу. Ці теплові викиди хочуть задіяти для вироблення пари і обертання турбін, однак початкової температури в 40-60°C для цього недостатньо. Проблему вирішують сонячні технології, повідомляє журнал Science.

Як усе влаштовано

Як правило, для додаткового нагріву жару застосовують електронасоси. Але фахівці придумали інший підхід: теплу воду, отриману після охолодження нею серверів, пропускають через звичайні плоскі сонячні колектори (не варто плутати з фотоелектричними панелями). Сонце догріває воду до потрібної температури, вона перетворюється на пару, яка обертає турбіну і виробляє електрику.

За розрахунками експертів, така система здатна покривати до 8% енергетичних потреб дата-центру. При цьому вартість отриманої електроенергії буде на 5-16% нижчою за ринкову, залежно від регіону. Щоправда, встановлення системи коштує близько $60 000, що, на думку деяких експертів, може бути невигідно для великих операторів, які мають знижки на електрику.

Подібні дата-центри забезпечують роботу ШІ-сервісів і потребують охолодження водою Фото: unsplash.com

Важливість проекту

Проте на тлі стрімкого зростання енергоспоживання через популярність ШІ-сайтів, а також нестабільності поставок, ця розробка виглядає перспективно. Вона знизить залежність центрів обробки даних від електромережі та зменшить навантаження на неї. Microsoft та інші IT-гіганти вже шукають способи створення "незалежних від мережі дата-центрів", і ця сонячна технологія стане в нагоді.

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі врятували українське місто від блекаутів. У місті Чорткові Тернопільської області запустили три сонячні електростанції, які забезпечують безперебійну роботу водоканалу. Для регіону це перший проєкт, спрямований на підтримку критичної інфраструктури відновлюваною енергією.