Китай останется за бортом: найдены огромные залежи "белого золота" для аккумуляторов

Компания EnergyX (США) инвестирует в масштабный проект, направленный на обеспечение производства одного из важнейших ресурсов для аккумуляторной промышленности — лития.

Related video

Завод Lonestar, согласно планам EnergyX, сможет производить 5000 т лития в год на первом этапе и до 25 000 т на втором. Литий — важнейший ресурс для производства литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях, бытовой электронике и системах накопления энергии, пишет ecoticias.com.

Что даст литий США

Благодаря таким масштабным проектам США станут более независимыми в поставках важного ресурса, который еще называют "белым золотом" для батарей. На данный момент многие производители зависят от китайского лития, но скоро это может измениться.

По причине растущего спроса на аккумуляторы, литий оказался очень популярным редкоземельным минералом. В США Lonestar становится ключевым игроком, позволяя не только обеспечить поставки лития, но и стать лидером глобального энергетического перехода.

Литиевый рудник в США Фото: Ioneer

Проект может обеспечить:

Надежность цепочки поставок, т.к. литий, добываемый на Lonestar, поможет снизить зависимость от иностранных поставщиков, что позволит США занять лидирующие позиции на рынке.

Использование технологий устойчивого извлечения гарантирует минимизацию воздействия добычи лития на окружающую среду, удовлетворяя растущий спрос на экологически безопасные решения.

Удовлетворить спрос на аккумуляторы для электромобилей, предоставляя необходимые ресурсы для расширения инфраструктуры.

EnergyX уже подписала партнерские соглашения с General Motors и Posco, которые имеют приоритетные права на производство лития.

Литиевые батареи Фото: pexels.com

Популярность лития в мире

Необходимо учитывать, что влияние проекта Lonestar выходит далеко за пределы США. Растущий мировой спрос на литий, обусловленный переходом к чистой энергетике и электромобилям, привлекает внимание ряда стран к проекту EnergyX. Так, компания из Чили уже приобрела права на использование технологии LiTAS. Таким образом, американская компания не только разрабатывает литиевый рудник, но и прокладывает путь к более экологичному и самодостаточному будущему.

Ранее мы писали, что созданы "съедобные" аккумуляторы, которые заменят литиевые. Необычная батарея сделана из натуральных компонентов, которые содержатся в человеческом теле. Теоретически, ее можно даже съесть, а после использования она безопасно разлагается в природе.