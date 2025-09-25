Китай залишиться за бортом: знайдено величезні поклади "білого золота" для акумуляторів

Компанія EnergyX (США) інвестує в масштабний проєкт, спрямований на забезпечення виробництва одного з найважливіших ресурсів для акумуляторної промисловості — літію.

Related video

Завод Lonestar, згідно з планами EnergyX, зможе виробляти 5000 т літію на рік на першому етапі і до 25 000 т на другому. Літій — найважливіший ресурс для виробництва літій-іонних акумуляторів, що використовуються в електромобілях, побутовій електроніці та системах накопичення енергії, пише ecoticias.com.

Що дасть літій США

Завдяки таким масштабним проєктам США стануть більш незалежними в постачанні важливого ресурсу, який ще називають "білим золотом" для батарей. Наразі багато виробників залежать від китайського літію, але скоро це може змінитися.

Через зростаючий попит на акумулятори, літій виявився дуже популярним рідкоземельним мінералом. У США Lonestar стає ключовим гравцем, даючи змогу не тільки забезпечити поставки літію, а й стати лідером глобального енергетичного переходу.

Літієвий рудник у США Фото: Ioneer

Проєкт може забезпечити:

Надійність ланцюжка поставок, оскільки літій, видобутий на Lonestar, допоможе знизити залежність від іноземних постачальників, що дасть змогу США посісти лідируючі позиції на ринку.

Використання технологій сталого вилучення гарантує мінімізацію впливу видобутку літію на навколишнє середовище, задовольняючи зростаючий попит на екологічно безпечні рішення.

Задовольнити попит на акумулятори для електромобілів, надаючи необхідні ресурси для розширення інфраструктури.

EnergyX вже підписала партнерські угоди з General Motors і Posco, які мають пріоритетні права на виробництво літію.

Літієві батареї Фото: pexels.com

Популярність літію у світі

Необхідно враховувати, що вплив проєкту Lonestar виходить далеко за межі США. Зростаючий світовий попит на літій, зумовлений переходом до чистої енергетики та електромобілів, привертає увагу низки країн до проєкту EnergyX. Так, компанія з Чилі вже придбала права на використання технології LiTAS. Таким чином, американська компанія не лише розробляє літієвий рудник, а й прокладає шлях до екологічнішого та самодостатнього майбутнього.

Раніше ми писали, що створено "їстівні" акумулятори, які замінять літієві. Незвичайна батарея зроблена з натуральних компонентів, які містяться в людському тілі. Теоретично, її можна навіть з'їсти, а після використання вона безпечно розкладається в природі.