Батарея 7500 мАч и цена от 26 000 грн: чем удивляет серия смартфонов Xiaomi 17 (фото)

Xiaomi представила в Китае флагманскую линейку смартфонов Xiaomi 17. Главные особенности новинок — новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, камеры Leica, гигантские батареи и второй экран на задней панели в Pro-версиях.

Серия включает в себя три модели: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и топовый Xiaomi 17 Pro Max, cообщают Gadgets360 и Notebook Check.

Xiaomi 17

Базовая модель наверняка порадует поклонников компактных телефонов. Аппарат получил 6,3-дюймовый дисплей LTPO AMOLED с разрешением 2656x1220 пикселей, частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и сверхтонкими рамками — всего 1,18 мм. Экран защищен фирменным стеклом Dragon Crystal Glass, которое, по заявлению компании, в 10 раз прочнее стандартных аналогов. Объем внутреннего хранилища — до 512 ГБ.

Смартфоны Xiaomi 17 Фото: Xiaomi

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 охлаждается с помощью инновационной кольцевой системы, которая втрое эффективнее обычных испарительных камер. Установлен аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Набор камер содержит три 50-мегапиксельных сенсора с оптикой Leica Summilux: основной Light Fusion 950 с OIS, телеобъектив с поддержкой макросъемки и сверхширокоугольный модуль. Фронтальный датчик тоже обладает 50-Мп разрешением.

Стоимость Xiaomi 17 в Китае стартует от $632.

Xiaomi 17 Pro и Pro Max

Старшие модели выделяются дополнительный экраном M10 на задней панели, который окружает блок камер. Его можно использовать для просмотра уведомлений и виджетов, а также удобной съемки селфи на основную камеру.

Xiaomi 17 Pro оснащен 6,3-дюймовым экраном и аккумулятором на 6300 мАч, а Pro Max — 6,9-дюймовой 2K-матрицей и батареей на 7500 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Все смартфоны серии поставляют с 12/16 ГБ оперативной памяти, а Pro-версии также предлагают до 1 ТБ встроенной памяти в максимальной конфигурации.

Слева направо: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro Max и 17 Pro Фото: Xiaomi

Оба смартфона базируются на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5 и обладают тройной камерой с настройкой от Leica: 50-Мп основной сенсор Light Hunter 950L с 16,5 ступенями экспозиции, 50-Мп сверхширокоугольный и 50-Мп телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом (до 10х без потерь). Фронтальная камера тоже имеет разрешение 50 Мп. Приятный бонус — защита от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69.

Цена Xiaomi 17 Pro в Китае начинается с $702, а 17 Pro Max — с $857.

Раньше Фокус сообщал про смартфоны Xiaomi 15T и 15T Pro. Новинки будут лидировать в среднем классе, предлагая интересные характеристики по более доступной цене, если сравнивать с серией Xiaomi 17.