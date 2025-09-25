Батарея 7500 мАг і ціна від 26 000 грн: чим дивує серія смартфонів Xiaomi 17 (фото)

Xiaomi представила в Китаї флагманську лінійку смартфонів Xiaomi 17. Головні особливості новинок — новітній процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, камери Leica, гігантські батареї і другий екран на задній панелі в Pro-версіях.

Серія містить три моделі: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro і топовий Xiaomi 17 Pro Max, повідомляють Gadgets360 і Notebook Check.

Xiaomi 17

Базова модель напевно порадує шанувальників компактних телефонів. Апарат отримав 6,3-дюймовий дисплей LTPO AMOLED з роздільною здатністю 2656x1220 пікселів, частотою оновлення 1-120 Гц, піковою яскравістю 3500 ніт і надтонкими рамками — всього 1,18 мм. Екран захищений фірмовим склом Dragon Crystal Glass, яке, за заявою компанії, в 10 разів міцніше стандартних аналогів. Обсяг внутрішнього сховища — до 512 ГБ.

Смартфони Xiaomi 17 Фото: Xiaomi

Процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 охолоджується за допомогою інноваційної кільцевої системи, яка втричі ефективніша за звичайні випарні камери. Встановлено акумулятор на 7000 мАг з підтримкою 100-ватної дротової та 50-ватної бездротової зарядки. Набір камер містить три 50-мегапіксельні сенсори з оптикою Leica Summilux: основний Light Fusion 950 з OIS, телеоб'єктив з підтримкою макрозйомки і надширококутний модуль. Фронтальний датчик теж має 50-Мп роздільну здатність.

Вартість Xiaomi 17 у Китаї стартує від $632.

Xiaomi 17 Pro і Pro Max

Старші моделі виділяються додатковий екраном M10 на задній панелі, який оточує блок камер. Його можна використовувати для перегляду повідомлень і віджетів, а також зручного знімання селфі на основну камеру.

Xiaomi 17 Pro оснащений 6,3-дюймовим екраном і акумулятором на 6300 мАг, а Pro Max — 6,9-дюймовою 2K-матрицею і батареєю на 7500 мАг з підтримкою 100-ватної дротової і 50-ватної бездротової зарядки. Усі смартфони серії постачають із 12/16 ГБ оперативної пам'яті, а Pro-версії також пропонують до 1 ТБ вбудованої пам'яті в максимальній конфігурації.

Зліва направо: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro Max і 17 Pro Фото: Xiaomi

Обидва смартфони базуються на чипсеті Snapdragon 8 Elite Gen 5 і мають потрійну камеру з налаштуванням від Leica: 50-Мп основний сенсор Light Hunter 950L з 16,5 ступенями експозиції, 50-Мп надширококутний і 50-Мп телеоб'єктив з 5-кратним оптичним зумом (до 10х без втрат). Фронтальна камера теж має роздільну здатність 50 Мп. Приємний бонус — захист від води і пилу за стандартами IP66, IP68 і IP69.

Ціна Xiaomi 17 Pro в Китаї починається з $702, а 17 Pro Max — з $857.

Раніше Фокус повідомляв про смартфони Xiaomi 15T і 15T Pro. Новинки будуть лідирувати в середньому класі, пропонуючи цікаві характеристики за більш доступною ціною, якщо порівнювати з серією Xiaomi 17.