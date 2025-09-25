Солнечная и ветровая энергетика "убивает" угольные и атомные электростанции, — аналитики

Управления энергетической информации США (EIA) сообщило, что в июле производство солнечной электроэнергии выросло более чем на 30%, а ветровой — на 14%. И это только за один месяц.

Related video

Последний отчет EIA "Electric Power Monthly" (с данными по 31 июля 2025 года) в очередной раз подтверждает, что солнечная энергетика является самым быстрорастущим источником электроэнергии, и в частности в США, пишет electrek.co.

Рост солнечной энергии

Только в июле выработка электроэнергии солнечными электростанциями мощностью более 1 МВт выросла на 36,9% по сравнению с июлем 2024 года, а выработка электроэнергии малыми солнечными электростанциями (например, установленными на крышах) — на 12,7%. В совокупности рост составил 30,4%, что обеспечило 9,4% производства электроэнергии в США, по сравнению с 7,5% в годовом исчислении.

Производство электроэнергии, вырабатываемой коммунальными предприятиями, выросло на 37,4%, а малыми системами — на 11,0% за первые 7 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Совокупный объем производства электроэнергии, вырабатываемой коммунальными и малыми солнечными системами, увеличился на 29,9% и составил 8,9% от общего объема производства электроэнергии в США с января по июль, по сравнению с 7% годом ранее.

В результате, объем солнечной энергии значительно превысил объем производства гидроэлектростанций США (5,7%), говорится в отчете.

Солнечные и ветряные электростанции Фото: Getty Images

Ветряная энергия продолжает расти

Ветряные турбины США произвели 10,8% электроэнергии в США за первые 7 месяцев 2025 года, что на 3,5% больше, чем годом ранее, и почти удвоили выработку электроэнергии гидроэлектростанциями страны. Только в июле выработка ветровой энергии выросла на 13,8% по сравнению с предыдущим годом.

Ветроэнергетика и солнечная энергетика опережают уголь и атомную энергетику, отмечают аналитики. За первые 7 месяцев 2025 года производство электроэнергии за счет ветра, а также солнечной энергетики коммунального и малого масштаба составило 19,6% от общего объема производства электроэнергии в США, что на 17,8% больше, чем за первые 7 месяцев 2024 года.

Кроме того, по данным EIA, за исследуемый период совокупное производство электроэнергии за счет ветра и солнца составило на 19,1% больше, чем за счет угля, и на 14,1% больше, чем за счет атомной энергетики. Фактически, несмотря на быстрый рост использования солнечной и ветровой энергии, производство электроэнергии за счет атомной энергетики сократилось на 1%.

Ранее мы сообщали, что Китай сможет обеспечить солнечной энергией весь мир. КНР находится на пути к удовлетворению мирового спроса на возобновляемые источники энергии, но ему необходимо решить проблему избыточных мощностей, которая губит экономику.