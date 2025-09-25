Сонячна та вітрова енергетика "вбиває" вугільні та атомні електростанції, — аналітики

Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило, що в липні виробництво сонячної електроенергії зросло більш ніж на 30%, а вітрової — на 14%. І це тільки за один місяць.

Останній звіт EIA "Electric Power Monthly" (з даними по 31 липня 2025 року) вкотре підтверджує, що сонячна енергетика є найшвидше зростаючим джерелом електроенергії, і зокрема в США, пише electrek.co.

Зростання сонячної енергії

Тільки в липні вироблення електроенергії сонячними електростанціями потужністю понад 1 МВт зросло на 36,9% порівняно з липнем 2024 року, а вироблення електроенергії малими сонячними електростанціями (наприклад, встановленими на дахах) — на 12,7%. У сукупності зростання склало 30,4%, що забезпечило 9,4% виробництва електроенергії в США, порівняно з 7,5% у річному обчисленні.

Виробництво електроенергії, що виробляється комунальними підприємствами, зросло на 37,4%, а малими системами — на 11,0% за перші 7 місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Сукупний обсяг виробництва електроенергії, що виробляється комунальними та малими сонячними системами, збільшився на 29,9% і склав 8,9% від загального обсягу виробництва електроенергії в США з січня по липень, порівняно з 7% роком раніше.

У результаті, обсяг сонячної енергії значно перевищив обсяг виробництва гідроелектростанцій США (5,7%), йдеться у звіті.

Вітряна енергія продовжує зростати

Вітряні турбіни США виробили 10,8% електроенергії в США за перші 7 місяців 2025 року, що на 3,5% більше, ніж роком раніше, і майже подвоїли вироблення електроенергії гідроелектростанціями країни. Лише в липні вироблення вітрової енергії зросло на 13,8% порівняно з попереднім роком.

Вітроенергетика та сонячна енергетика випереджають вугілля й атомну енергетику, зазначають аналітики. За перші 7 місяців 2025 року виробництво електроенергії за рахунок вітру, а також сонячної енергетики комунального і малого масштабу становило 19,6% від загального обсягу виробництва електроенергії в США, що на 17,8% більше, ніж за перші 7 місяців 2024 року.

Крім того, за даними EIA, за досліджуваний період сукупне виробництво електроенергії за рахунок вітру і сонця становило на 19,1% більше, ніж за рахунок вугілля, і на 14,1% більше, ніж за рахунок атомної енергетики. Фактично, незважаючи на швидке зростання використання сонячної та вітрової енергії, виробництво електроенергії за рахунок атомної енергетики скоротилося на 1%.

Раніше ми повідомляли, що Китай зможе забезпечити сонячною енергією весь світ. КНР перебуває на шляху до задоволення світового попиту на поновлювані джерела енергії, але йому необхідно вирішити проблему надлишкових потужностей, яка губить економіку.