Китайские солнечные панели дешевеют "не по дням, а по часам": какова причина (фото)

Африка переживает настоящий бум солнечной энергетики, и главным его драйвером стали недорогие панели из Китая. Они обеспечивают электричеством миллионы людей, которые раньше жили без света, а также помогают бороться с блекаутами.

За первые семь месяцев 2025 года страны Африки импортировали из Китая рекордные 9516 МВт солнечных панелей — это почти на 3000 МВт больше, чем за тот же период прошлого года, пишет South China Morning Post.

В первую очередь развитию возобновляемой энергетики в бедных странах способствуют благоприятные экономические факторы. В Китае стоимость солнечных панелей упала до исторического минимума, что связывают с небывалым расширением производства и оптимизацией технологий. Для Африки же низкие цены — решающий фактор, без которого энергетическая революция была бы невозможной, считает бывший министр общественных работ Либерии В. Гьюде Мур.

Другая причина бума — скорость. Китайские компании строят гигантские солнечные электростанции в рекордные сроки. Например, в Южной Африке PowerChina возводит электростанцию De Aar мощностью 342 МВт. В Алжире та же PowerChina и China State Construction Engineering Corporation строят сразу несколько крупных объектов в пустыне, включая станцию на 220 МВт в Бискре и на 200 МВт в Эль-Мгайре. Эти парки обеспечат энергией целые регионы.

Сложно переоценить важность таких инициатив в актуальных реалиях. В странах южнее Сахары доступ к электричеству имеет всего 53% населения. Солнечные панели позволяют запитывать отдаленные районы, не дожидаясь строительства дорогостоящей централизованной инфраструктуры.

Например, в Сьерра-Леоне за последний год импортировали столько панелей, что их мощность эквивалентна 61% всей электроэнергии, выработанной в стране в 2023 году. Для Чада этот показатель составляет почти 50%.

Этот тренд выделяет совершенные различные подходы к "зеленым" технологиям в США и Китае. Пока американские власти сокращают поддержку экологичных проектов, Китай приобретает сильное влияние в отрасли, экспортируя оборудование и становясь главным партнером Африки в возобновляемой энергетике.

Раньше Фокус писал, что в Китае массово отключают солнечные панели. Провинция Шаньдун, мировой лидер по производству солнечной энергии, столкнулась с неожиданной проблемой — переизбытком электричества. В результате власти вынуждены отказываться от панелей, а цены на энергию уходят в минус. Теперь регион планирует ускорить развитие ветряной и атомной энергетики.