Китайські сонячні панелі дешевшають "не щоднях, а щогодини": яка причина (фото)

Африка переживає справжній бум сонячної енергетики, і головним його драйвером стали недорогі панелі з Китаю. Вони забезпечують електрикою мільйони людей, які раніше жили без світла, а також допомагають боротися з блекаутами.

За перші сім місяців 2025 року країни Африки імпортували з Китаю рекордні 9516 МВт сонячних панелей — це майже на 3000 МВт більше, ніж за той самий період минулого року, пише South China Morning Post.

Швидко і доступно

Насамперед розвитку відновлюваної енергетики в бідних країнах сприяють сприятливі економічні чинники. У Китаї вартість сонячних панелей впала до історичного мінімуму, що пов'язують з небувалим розширенням виробництва та оптимізацією технологій. Для Африки ж низькі ціни — вирішальний фактор, без якого енергетична революція була б неможливою, вважає колишній міністр громадських робіт Ліберії В. Гьюде Мур. Гьюде Мур.

Інша причина буму — швидкість. Китайські компанії будують гігантські сонячні електростанції в рекордні терміни. Наприклад, у Південній Африці PowerChina зводить електростанцію De Aar потужністю 342 МВт. В Алжирі та ж PowerChina і China State Construction Engineering Corporation будують одразу кілька великих об'єктів у пустелі, включно зі станцією на 220 МВт у Біскрі і на 200 МВт в Ель-Мгайрі. Ці парки забезпечать енергією цілі регіони.

Значення

Складно переоцінити важливість таких ініціатив в актуальних реаліях. У країнах на південь від Сахари доступ до електрики має всього 53% населення. Сонячні панелі дають змогу живити віддалені райони, не чекаючи будівництва дорогої централізованої інфраструктури.

Наприклад, у Сьєрра-Леоне за останній рік імпортували стільки панелей, що їхня потужність еквівалентна 61% усієї електроенергії, виробленої в країні 2023 року. Для Чаду цей показник становить майже 50%.

Цей тренд виокремлює досконало різні підходи до "зелених" технологій у США та Китаї. Поки американська влада скорочує підтримку екологічних проєктів, Китай набуває сильного впливу в галузі, експортуючи обладнання та стаючи головним партнером Африки у відновлюваній енергетиці.

Раніше Фокус писав, що в Китаї масово відключають сонячні панелі. Провінція Шаньдун, світовий лідер з виробництва сонячної енергії, зіткнулася з несподіваною проблемою — надлишком електрики. У результаті влада змушена відмовлятися від панелей, а ціни на енергію йдуть у мінус. Тепер регіон планує прискорити розвиток вітряної та атомної енергетики.