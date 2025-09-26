В США закроют солнечную электростанцию за 2,2 млрд долларов: "не оправдала ожиданий"

Причина довольно банальна: неэффективная генерация солнечной энергии и невозможность конкурировать с обычными фотоэлементами.

Related video

Строительство солнечной электростанции Ivanpah, состоящей из трех 139-метровых башен и тысяч управляемых компьютером зеркал (гелиостатов), обошлось примерно в 2,2 млрд долларов. Станцию возвели за 4 года — с 2010-го по 2014-й. Но в следующем 2026 году она будет закрыта, пишет nypost.com.

Ivanpah служит свидетельством расточительства и неэффективности государственных субсидируемых энергетических проектов, считает Джейсон Айзек, генеральный директор Американского энергетического института. Электростанция, по его мнению, не оправдала возложенных надежд, производя меньше электроэнергии, чем ожидалось. При этом для ее функционирования было потрачено немало природного газа.

Когда Ivanpah начала работу в 2014 году, она считалась крупнейшей солнечной электростанцией в мире. Она казалась хорошим решением в области возобновляемой энергетики для штата Калифорния, стремящегося снизить потребности в ископаемом топливе.

Установка располагается в пустыне, состоит из 173 500 гелиостатов, которые могут отражать солнечный свет, генерировать тепло, отражать его на приемник, установленный на вершине каждой из трех башен. Это тепло нагревает жидкость, выделяется пар и вращает обычную паровую турбину, генерирующую электроэнергию.

Однако такая зеркальная станция не смогла конкурировать с новыми и дешевыми устройствами для получения солнечной энергии — обычными солнечными панелями. В итоге, ее решено было закрыть. Что будет с оборудованием, где иго примят или как утилизируют, издание не сообщает.

Ранее мы писали, что черные сферы в пустыне собирают энергию солнца 175 МВт*ч в год. Проект Unexpected Scenarios предлагает устройства для получения энергии и генерации тепла в пустыне. Он может выдавать 175 МВт*ч в год.