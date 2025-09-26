У США закриють сонячну електростанцію за 2,2 млрд доларів: "не виправдала очікувань"

Причина досить банальна: неефективна генерація сонячної енергії та неможливість конкурувати зі звичайними фотоелементами.

Будівництво сонячної електростанції Ivanpah, що складається з трьох 139-метрових веж і тисяч керованих комп'ютером дзеркал (геліостатів), обійшлося приблизно у 2,2 млрд доларів. Станцію звели за 4 роки — з 2010-го по 2014-й. Але наступного 2026 року її буде закрито, пише nypost.com.

Ivanpah слугує свідченням марнотратства і неефективності державних субсидованих енергетичних проектів, вважає Джейсон Айзек, генеральний директор Американського енергетичного інституту. Електростанція, на його думку, не виправдала покладених надій, виробляючи менше електроенергії, ніж очікувалося. При цьому для її функціонування було витрачено чимало природного газу.

Коли Ivanpah почала роботу в 2014 році, її вважали найбільшою сонячною електростанцією у світі. Вона здавалася гарним рішенням у галузі відновлюваної енергетики для штату Каліфорнія, який прагне знизити потреби у викопному паливі.

Установка розташовується в пустелі, складається з 173 500 геліостатів, які можуть відбивати сонячне світло, генерувати тепло, відбивати його на приймач, встановлений на вершині кожної з трьох веж. Це тепло нагріває рідину, виділяється пара і обертає звичайну парову турбіну, що генерує електроенергію.

Однак така дзеркальна станція не змогла конкурувати з новими і дешевими пристроями для отримання сонячної енергії — звичайними сонячними панелями. У підсумку, її вирішено було закрити. Що буде з обладнанням, де його прим'ятають або як утилізують, видання не повідомляє.

