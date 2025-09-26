Новые солнечные панели стали в 10 раз дешевле: как это изменит будущее человечества

Стартап Starpath выпустил солнечные панели для космоса, чья стоимость на 90% ниже, чем у существующих аналогов. Этот прорыв способен не только подстегнуть развитие спутниковой индустрии, но и воплотить в жизнь амбициозные проекты по освоению Луны и Марса.

До сих пор главным препятствием для масштабных космических миссий была огромная стоимость энергии. Эксперты подсчитали, что с текущей стоимостью технологий серьезные проекты, как правило, экономически нерентабельны. По словам главы Starpath Саурава Шроффа, чтобы запитать крупную базу на луне солнечными панелями, сегодня потребовались бы затраты, превышающие мировой ВВП. Новая же разработка может все изменить, пишет TechCrunch.

Секрет удешевления панелей

Инженеры фирмы создали передовую автоматизированную производственную линию. Она кратно увеличивает скорость и объемы изготовления солнечных модулей. Уже в следующем году Starpath планирует выпускать больше космических панелей, чем все остальные компании в этой отрасли вместе взятые.

Кроме того, Starpath меняет устоявшуюся бизнес-модель. Вместо того чтобы производить панели под заказ с ожиданием до 14 месяцев, компания будет держать их на складе, сокращая время доставки до трех дней.

На старте продаж доступны две версии. Инженерная модель по цене $9,81 за ватт предназначена для лабораторных тестов и прототипирования. Полетная модель за $11,20 за ватт — это уже полноценная, сертифицированная для космоса батарея. Это примерно в десять раз дешевле стандартных цен на рынке — от $75 до $250 за ватт.

Амбициозные планы

Хотя Starpath продает панели всем желающим, 98% своей продукции компания планирует использовать в собственных проектах. Их конечная цель — терраформирование Солнечной системы, начиная с Луны и Марса.

По мнению Шроффа, дешевая энергия — это ключ к тому, чтобы "мечтать смелее" и переходить от одиночных миссий к созданию полноценных и долго функционирующих баз. "Для многомиллионного спутника теперь потребуется энергосистема всего за $100 000", — заявил предприниматель.

