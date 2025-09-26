Нові сонячні панелі стали в 10 разів дешевшими: як це змінить майбутнє людства

Стартап Starpath випустив сонячні панелі для космосу, чия вартість на 90% нижча, ніж у наявних аналогів. Цей прорив здатний не тільки підстьобнути розвиток супутникової індустрії, а й втілити в життя амбітні проєкти з освоєння Місяця і Марса.

Related video

Досі головною перешкодою для масштабних космічних місій була величезна вартість енергії. Експерти підрахували, що з поточною вартістю технологій серйозні проекти, як правило, економічно нерентабельні. За словами глави Starpath Саурава Шроффа, щоб живити велику базу на місяці сонячними панелями, сьогодні потрібні були б витрати, що перевищують світовий ВВП. Нова ж розробка може все змінити, пише TechCrunch.

Секрет здешевлення панелей

Інженери фірми створили передову автоматизовану виробничу лінію. Вона кратно збільшує швидкість і обсяги виготовлення сонячних модулів. Уже наступного року Starpath планує випускати більше космічних панелей, ніж усі інші компанії в цій галузі разом узяті.

Крім того, Starpath змінює усталену бізнес-модель. Замість того щоб виробляти панелі на замовлення з очікуванням до 14 місяців, компанія триматиме їх на складі, скорочуючи час доставки до трьох днів.

На старті продажів доступні дві версії. Інженерна модель за ціною $9,81 за ват призначена для лабораторних тестів і прототипування. Польотна модель за $11,20 за ват — це вже повноцінна, сертифікована для космосу батарея. Це приблизно вдесятеро дешевше від стандартних цін на ринку — від $75 до $250 за ват.

Амбітні плани

Хоча Starpath продає панелі всім охочим, 98% своєї продукції компанія планує використовувати у власних проєктах. Їхня кінцева мета — тераформування Сонячної системи, починаючи з Місяця і Марса.

На думку Шроффа, дешева енергія — це ключ до того, щоб "мріяти сміливіше" і переходити від поодиноких місій до створення повноцінних баз, що довго функціонують. "Для багатомільйонного супутника тепер буде потрібна енергосистема всього за $100 000", — заявив підприємець.

Раніше Фокус повідомляв, як сонячні панелі рятують від радіації. Корейські вчені випробували установку, що очищає нирку від радіоактивного цезію. Фішка нового винаходу в тому, що він працює виключно на сонячній енергії.