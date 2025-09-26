"Море" китайских солнечных панелей видно из космоса: как они работают в экстремальных условиях (фото)

Китай с невероятной скоростью застраивает отдаленные регионы солнечными панелями. Столь масштабные электростанции видны даже из космоса. Только в монгольской пустыне Кубучи за последние 10 лет установили более 100 квадратных километров панелей, что эквивалентно площади Парижа.

Related video

"Раньше здесь совсем ничего не было", — говорит местный житель Чан Юнфэй. Теперь же незанятые обширные территории пошли на пользу энергетике. Постройка гигантских солнечных ферм входит в план Китая по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, пишет Tech Xplore.

Установка панелей в пустыне — это серьезный вызов. Песчаные бури, экстремальная жара и нехватка воды для очистки — все это может снизить эффективность батарей и повредить их. Впрочем, китайские инженеры нашли решения: панели оснащены вентиляторами для самоочистки, а двусторонние ячейки позволяют им улавливать не только прямой, но и отраженный от земли свет.

Весомой проблемой остается передача электричества на больших расстояниях. Все, что вырабатывается в пустыне, нужно перенаправить в густонаселенные города за сотни километров. Существующие электросети на такие объемы энергии не рассчитаны. Это приводит к потерям и перегрузкам, но над улучшением ситуации уже трудятся китайские специалисты. Для бесперебойной подачи налаживают новые линии электропередач.

Пустыня, застроенная солнечными панелями Фото: Tech Xplore

Есть экологические нюансы, связанные с масштабом проектов такого уровня. По мнению ученых, они могут даже влиять на местный климат, изменяя атмосферные потоки и уменьшая осадки в других местах из-за поглощения огромного количества тепла. Тем не менее риски, связанные с солнечной энергетикой, совсем незначительны по сравнению с последствиями от выбросов парниковых газов, уверены эксперты. В целом переход оказался полезен для региона.

"Зеленые" тренды меняют и местную экономику, открывая новые возможности для бизнеса. Местный предприниматель Чан раньше работал в угольной промышленности, а теперь владеет отелем в дюнах, расположенным недалеко от солнечных ферм. Кроме того, виды на живописные "мерцающие" поля солнечных панелей стали вирусными в сети, и Кубучи стал популярен у туристов. Экскурсии на квадроциклах, прогулки на верблюдах и сэндбординг стали новыми источниками дохода для местных жителей.

Раньше Фокус писал, что китайские солнечные панели дешевеют "не по дням, а по часам". Африка переживает настоящий бум солнечной энергетики, и главным его драйвером стали недорогие панели из Китая. Они обеспечивают электричеством миллионы людей, которые раньше жили без света, а также помогают бороться с блекаутами.