"Море" китайських сонячних панелей видно з космосу: як вони працюють в екстремальних умовах (фото)

Китай з неймовірною швидкістю забудовує віддалені регіони сонячними панелями. Настільки масштабні електростанції видно навіть із космосу. Тільки в монгольській пустелі Кубучі за останні 10 років встановили понад 100 квадратних кілометрів панелей, що еквівалентно площі Парижа.

"Раніше тут зовсім нічого не було", — каже місцевий житель Чан Юнфей. Тепер же незайняті великі території пішли на користь енергетиці. Споруда гігантських сонячних ферм входить у план Китаю з досягнення вуглецевої нейтральності до 2060 року, пише Tech Xplore.

Встановлення панелей у пустелі — це серйозний виклик. Піщані бурі, екстремальна спека і брак води для очищення — все це може знизити ефективність батарей і пошкодити їх. Утім, китайські інженери знайшли рішення: панелі оснащені вентиляторами для самоочищення, а двосторонні осередки дають їм змогу вловлювати не тільки пряме, а й відбите від землі світло.

Вагомою проблемою залишається передача електрики на великих відстанях. Усе, що виробляється в пустелі, потрібно перенаправити в густонаселені міста за сотні кілометрів. Наявні електромережі на такі обсяги енергії не розраховані. Це призводить до втрат і перевантажень, але над поліпшенням ситуації вже працюють китайські фахівці. Для безперебійної подачі налагоджують нові лінії електропередач.

Пустеля, забудована сонячними панелями Фото: Tech Xplore

Є екологічні нюанси, пов'язані з масштабом проєктів такого рівня. На думку вчених, вони можуть навіть впливати на місцевий клімат, змінюючи атмосферні потоки і зменшуючи опади в інших місцях через поглинання величезної кількості тепла. Проте ризики, пов'язані з сонячною енергетикою, зовсім незначні порівняно з наслідками від викидів парникових газів, впевнені експерти. Загалом перехід виявився корисним для регіону.

"Зелені" тренди змінюють і місцеву економіку, відкриваючи нові можливості для бізнесу. Місцевий підприємець Чан раніше працював у вугільній промисловості, а тепер володіє готелем у дюнах, розташованим недалеко від сонячних ферм. Крім того, краєвиди на мальовничі "мерехтливі" поля сонячних панелей стали вірусними в мережі, і Кубучі став популярним серед туристів. Екскурсії на квадроциклах, прогулянки на верблюдах і сендбординг стали новими джерелами доходу для місцевих жителів.

Раніше Фокус писав, що китайські сонячні панелі дешевшають "не по днях, а по годинах". Африка переживає справжній бум сонячної енергетики, і головним його драйвером стали недорогі панелі з Китаю. Вони забезпечують електрикою мільйони людей, які раніше жили без світла, а також допомагають боротися з блекаутами.