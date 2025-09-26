Литиевые батареи стали "вечными" благодаря одному ингредиенту: он есть в каждом доме (фото)

Ученые нашли дешевый и экологичный способ "воскрешать" отработанные литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы. Они использовали полифенолы, извлеченные из чая. Такой метод, помимо восстановления катодов, позволяет извлекать из них ценные металлы.

Related video

По мере распространения электромобилей проблема утилизации старых аккумуляторов становится все актуальнее. Традиционные методы переработки стоят дорого, тратят немало энергии и не всегда эффективны. Технология, разработанная китайскими учеными, предлагает совершенно иной подход — прямое восстановление, пишет Tech Xplore.

Как помог чай

Метод базируется на применении чайных полифенолов в качестве "доноров электронов". Они, в сочетании с солями лития, "оживляют" деградировавший материал катода, превращая фосфат железа (FePO₄) обратно в литий-железо-фосфат (LiFePO₄), восстанавливая его первоначальную структуру.

Чтобы вернуть поврежденный углеродный слой на поверхности катода в рабочее состояние, специалисты добавили в процесс источник алюминия. В результате на поврежденных участках образуется композитное покрытие из фосфатов алюминия и лития. За счет этого формируются эффективные каналы для быстрого движения ионов и электронов. Вдобавок частичное проникновение алюминия вглубь материала повышает его структурную стабильность, продлевая срок службы восстановленного катода.

Схематическая диаграмма восстановления катодов батарей полифенолами из чая Фото: Tech Xplore

Что это даст

Этот способ не только дешевле и экологичнее традиционных, но и способен полностью восстановить работоспособность старых аккумуляторов, давая им вторую жизнь. По словам экспертов, простая переработка стала настоящей регенерацией, которая может модернизировать экономику "зеленого" транспорта и снизить зависимость от добычи нового сырья.

Раньше Фокус сообщал, что найдены огромные залежи "белого золота" для аккумуляторов. Компания EnergyX (США) инвестирует в масштабный проект, направленный на обеспечение производства одного из важнейших ресурсов для аккумуляторной промышленности — лития.