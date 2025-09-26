Літієві батареї стали "вічними" завдяки одному інгредієнту: він є в кожному домі (фото)

Вчені знайшли дешевий і екологічний спосіб "воскрешати" відпрацьовані літій-залізо-фосфатні (LFP) акумулятори. Вони використовували поліфеноли, витягнуті з чаю. Такий метод, крім відновлення катодів, дає змогу витягувати з них цінні метали.

У міру поширення електромобілів проблема утилізації старих акумуляторів стає дедалі актуальнішою. Традиційні методи переробки коштують дорого, витрачають чимало енергії і не завжди ефективні. Технологія, розроблена китайськими вченими, пропонує зовсім інший підхід — пряме відновлення, пише Tech Xplore.

Як допоміг чай

Метод базується на застосуванні чайних поліфенолів як "донорів електронів". Вони, в поєднанні з солями літію, "оживляють" деградований матеріал катода, перетворюючи фосфат заліза (FePO₄) назад на літій-залізо-фосфат (LiFePO₄), відновлюючи його первісну структуру.

Щоб повернути пошкоджений вуглецевий шар на поверхні катода в робочий стан, фахівці додали в процес джерело алюмінію. У результаті на пошкоджених ділянках утворюється композитне покриття з фосфатів алюмінію і літію. За рахунок цього формуються ефективні канали для швидкого руху іонів і електронів. До того ж часткове проникнення алюмінію вглиб матеріалу підвищує його структурну стабільність, продовжуючи термін служби відновленого катода.

Схематична діаграма відновлення катодів батарей поліфенолами з чаю Фото: Tech Xplore

Що це дасть

Цей спосіб не тільки дешевший і екологічніший за традиційні, а й здатний повністю відновити працездатність старих акумуляторів, даючи їм друге життя. За словами експертів, проста переробка стала справжньою регенерацією, яка може модернізувати економіку "зеленого" транспорту і знизити залежність від видобутку нової сировини.

Цей спосіб не тільки дешевший і екологічніший за традиційні, а й здатний повністю відновити працездатність старих акумуляторів, даючи їм друге життя. За словами експертів, проста переробка стала справжньою регенерацією, яка може модернізувати економіку "зеленого" транспорту і знизити залежність від видобутку нової сировини.