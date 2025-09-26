Android для компьютеров: Google рассказала о спорном обновлении своей системы (фото)

Google заявила, что объединяет некоторые особенности Android и ChromeOS. Компания готовит новую фирменную операционную систему для ноутбуков. Это амбициозный шаг, который, тем не менее, пока окутан вопросами.

На конференции Snapdragon Summit глава подразделения Android-экосистемы Самир Самат заявил, что обновленная ОС выйдет в следующем году. По его словам, все достижения Android в области искусственного интеллекта перенесут на ноутбуки, пишет PhoneArena.

Что это значит на практике

Google по-крупному обновит ChromeOS (ОС для ноутбуков под брендом Chromebook), перенеся систему на технологическую базу Android. Это означает, что будущие ноутбуки этой серии, вероятно, сохранят привычный интерфейс, но приобретут доступ ко всей экосистеме Android: миллионам приложений, огромному сообществу разработчиков, а также продвинутым ИИ-функциям, таким как ассистент Gemini.

Похоже, что компания Qualcomm сыграет в этом переходе ключевую роль, хотя детали сотрудничества пока не раскрываются. Эта фирма не только производит самые мощные чипы для Android-смартфонов, но и активно развивает направление процессоров для ноутбуков. Их новые платформы Snapdragon X2 Elite и Elite Extreme уже называют самыми эффективными для Windows-устройств.

Так выглядит ChromeOS на ноутбуке Google Pixelbook Go Фото: cnet.com

Скорее всего, именно на этом "железе" будет функционировать Android для ПК. Таким образом, Google хочет навязать более серьезную конкуренцию десктопным ОС, таким как Windows и macOS, предложив функциональные и мощные "хромбуки". Не исключено, что это будет совершенно новый опыт использования, способный переменить компьютерный рынок.

