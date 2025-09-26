Откатили назад: Google решила отказаться от раздражающего обновления на смартфонах Pixel

Функция "Живые субтитры" на Android считается одной из самых полезных. Поэтому пользователи были недовольны, когда ее значка на смартфонах Google Pixel не оказалось на месте.

Обычно функция "Живые субтитры" располагалась прямо под ползунком регулировки громкости, поясняет androidauthority.com. Но в обновлении Android 15 beta 2 Google переместила его на расширенную панель управления громкостью, которая появляется при нажатии на кнопку с тремя точками под ползунком громкости. Это изменение было предусмотрено для телефонов Pixel, но оно оказалось неудобным, и одобрения у пользователей не нашло.

Как отмечает издание, функция "Живые субтитры" действительно полезна – она работает даже при убавленной громкости, так что неудивительно, что людям хочется более простого доступа к ней. Google прислушалась к этим пожеланиям, и в недавнем выпуске Android System Intelligence компания добавила новый код, позволяющий вернуть переключатель "Живых субтитров" в прежнее положение.

Экспертам удалось активировать функцию после выхода последней сборки Android Canary 2509. Они отмечают, что во время тестирования, хотя новое расположение было активно по умолчанию, им удалось внести некоторые изменения в настройки, и в итоге переключатель вернулся на прежнее место.

Правда, пока что функция еще тестируется в Android Canary и непонятно, появится ли она скоро в стабильных или даже бета-версиях Android 16. Но специалисты все же надеются, что Google уже не расстанется с этой идеей.

Ранее стало известно, что новым смартфонам Pixel не хватает одной полезной функции, которая могла бы спасти батарею. Речь о Battery Share, которая позволяла пользователям делиться зарядом своего телефона с теми, у кого он разрядился, и даже давала возможность заряжать беспроводные наушники.

Еще Фокус писал о том, какие смартфоны можно купить вместо Google Pixel 10 Pro. Среди них назывался, в частности, флагман Galaxy S25 от Samsung.